El PP denuncia la nul·la inversió de l’Ajuntament en infraestructures d’Alzira.

Si s’ha fet alguna inversió prové d’altres administracions o empreses externes

Després de quasi sis anys de govern bipartit Compromís-PSOE seguim amb la nul·la inversió de l’Ajuntament en infraestructures municipals necessàries. Si alguna cosa s’ha fet a la ciutat, molt poc per cert, ha sigut amb diners provinents de la Conselleria, Diputació o empreses com a Aigües de València. Com a exemple donem un repàs als següents punts.



1. Pavelló poliesportiu Fontana Mogort: instal·lació esportiva fonamental per a equips com a Club Alzira Futbol Sala, equips del Nou Basquet, equips de Nou Vòlei Alzira, Clubs de gimnàstica rítmica, etc, Aquestes instal·lacions tenien un ús de més de 5.000 hores per temporada per a activitats esportives. El pavelló porta tancat des d’agost del 2019, declarant en aquells dies l’alcalde Sr. Gómez que al setembre d’aqueix mateix any es buscaria una solució. Ja estem quasi al maig del 2.021 i continua tancat.



2. Edifici de la policia municipal. L’any 2019 s’estava realitzant la sisena fase del projecte, per a executar les cobertes de l’edifici. Declaracions del Sr alcalde: “acabarem l’edifici enguany”. Estem entrant al maig del 2021 i seguim amb l’edifique sense acabar i sense reprendre les obres.



3. Polígons industrials: a l’octubre del 2019, l’equip de govern juntament amb el Conseller Climent visiten els polígons industrials d’Alzira amb la promesa de grans inversions per a la millora de les seues instal·lacions; s’havia aprovat per la Conselleria d’Economia Sostenible més de 700.000 euros per a millora i modernització dels polígons. Maig de 2021 continuem esperant aqueixes inversions, mentre veiem que si arriben a poblacions com Algemesí o Almussafes.



4. Zones urbanes residencials. La urbanització del Respirall es troba totalment desemparada; encara segueix pendent la solució de la xarxa elèctrica. Molts habitatges segueixen sense poder tindre llum definitiva, existeixen parcel·les amb l’accés rodat deficient, fins i tot alguna d’elles no disposa ni tan sols d’accés. Veïns del Racó segueixen amb problemes d’inundacions en els accessos quan es produeixen pluges torrencials.



5. Infraestructures per a previndre inundacions (segona fase del Canal dels Basses; obres necessàries i d’urgència). Al principi, i donada la seua urgència, s’anaven a realitzar amb les ajudes sol·licitades a la Diputació i a la Generalitat; en data de hui no sabem res d’aquestes ajudes. En els pressupostos municipals, malgrat disposar d’un romanent de tresoreria i haver destinat més de quatre milions d’euros per a despeses en el 2021, no es destina ni un sol euro per a aquesta infraestructura. Ara segons publicació en els mitjans d’informació digitals resulta que una empresa privada com a Aigües de València serà la que pose els diners

per a realitzar les obres “a càrrec de la borsa d’estalvi energètic que disposa l’empresa” i no costarà ni un euro als alzireños.

Com a resum, sempre esperant a veure d’on “ens cau els diners” el que ens porta a preguntar a què es destinen els quaranta milions d’euros que disposa l’Ajuntament.