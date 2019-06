El PP denúncia la passivitat de l’Ajuntament d’Alzira davant les plagues de mosquits

Connect on Linked in

Des del PP posem a la disposició del govern local la proposta que portàvem en el nostre programa electoral”

Els tractaments que s’estan aplicant són ineficaços

Encara que l’actual govern es trobe en funcions, no hauria de cessar la seua activitat fins dissabte que ve 15 de juny. Més si cap quan el govern el continuaran formant els mateixos partits polítics que en l’actualitat.

Ple rere ple des del PP hem alertat de la nul·la efectivitat de les actuacions del govern local en matèria de tractaments contra els mosquits. Per aqueix motiu, una de les nostres 38 propostes electorals consistia a aplicar tractaments eficaços per a l’eradicació d’aquests insectes, tenint la proposta detallada i quantificada econòmicament per a aplicar-la en cas que haguérem governat. És per això que, i en honor de l’oposició constructiva que pretenem dur a terme des del mateix dia de les eleccions després de conéixer-se el resultat, ens oferim a col·laborar amb el govern en funcions i posar a la seua disposició la nostra proposta.

De no acceptar aquesta, des del PP exigirem al govern en el primer ple de la nova legislatura, l’aplicació de tractaments efectius, perquè l’alerta sanitària és més que evident i la ciutadania ens trobem desesperats davant la perillosa plaga de mosquits que pot acabar sent vector de transmissió de malalties contagioses, a més de les doloroses picades que venim patint quan arriba el bon temps, havent-se incrementat enguany.