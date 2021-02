El PP denuncia l’augment de l’atur juvenil a Torrent en un 39,19% en l’últim any i encara no s’ha creat la borsa d’ocupació aprovada

Connect on Linked in

El Partit Popular de Torrent ha qualificat de “preocupants” les dades de desocupació a la ciutat de Torrent en l’últim any. La portaveu del PP a la ciutat, Amparo Folgado ha assenyalat que “és preocupant l’augment de l’atur en un 19%, sobretot l’atur juvenil que s’ha incrementat en un 40% des de gener de 2020 fins hui”.

A més, Folgado ha subratllat les dades de desocupació en el sector de l’hostaleria que passa de 731 persones desocupades al gener de 2020 a 899 al gener de 2021, la qual cosa es tradueix en un increment del 22,98%. “L’últim any tan difícil per al sector de l’hostaleria, amb innombrables canvis de criteri per part del govern de Sánchez i del Consell, inclòs el tancament total i sense cap ajuda directa, ha fet que s’incremente l’atur en un 23% en aquest sector, i encara serà major l’increment quan comencem a veure negocis que mai més tornaran a obrir”.

La portaveu dels populars ha remarcat que “en el ple del mes de setembre es va aprovar per unanimitat la creació d’una borsa d’ocupació municipal, després d’una moció del Partit Popular i hui dia no sabem res de la seua creació, com tampoc sabem res del programa Torrent et Beca que es va crear en el PAM contra la COVID-19 per petició del PP, ni tampoc sabem si tenen pensat després de sis anys, sol·licitar tallers d’ocupació remunerats a la Generalitat. El govern de Ros continua impassible davant les dades dramàtiques de desocupació a la ciutat”.

El total d’aturats a Torrent a 31 de gener de 2021 se situa en 8.360 persones, 1.325 aturats més que fa un any. Encara que hi ha més dones que homes desocupades, 5.146 dones enfront de 3.214 homes parats, el major increment d’atur es produeix en homes amb un 21,51% d’increment enfront del 17,22% d’increment en dones.

Per franges d’edat, el major increment d’atur es produeix entre els menors de 25 anys, amb un increment del 39,19%, seguit dels qui es troben entre 25 i 44 anys amb un increment del 22,7% i finalment els majors de 44 anys amb un increment de l’atur del 12,28%.