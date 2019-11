El PP denuncia que el Consell no dóna un euro a la Serra d’Orihuela

Connect on Linked in

· Els treballs haurien d’haver començat en 2016 però la Conselleria ni ha iniciat l’actuació i ni dóna un termini per a començar

· La diputada popular Elisa Díaz assegura que “l’estat de la muntanya ha agreujat el mal de la DANA” al setembre

El Partit Popular denúncia que la Generalitat “no destina ni un euro” a la Serra d’Orihuela, un Lloc d’Interés Comunitari (LIC) “que es troba abandonat des de l’arribada de Botànic” fa quatre anys. La diputada autonòmica Elisa Díaz i el president del Partit Popular d’Orihuela, Dámaso Aparicio, han visitat diversos punts de la Serra d’Orihuela per a comprovar l’estat de la biomassa acumulada.

Els arbres i arbustos s’acumulen en tota la zona perquè “el Consell no ha fet els treballs d’eliminació de biomassa i reforestació pendents des de 2016 i dels quals encara no se sap res”, assegura Díaz. L’última resposta va ser que els treballs s’iniciarien a l’octubre de 2018 i havien d’estar acabats enguany, després d’haver-se licitat. “Ara ni tan sols ens contesten”, protesta la diputada popular, “i ni tan sols tenen projecte en els pressupostos per a 2020”.

La Conselleria de Medi Ambient va anunciar fa tres anys 484.000 euros per a la Serra d’Orihuela, treballs que van eixir licitats en 2017 amb una retallada de cent mil euros. “Des de llavors no tenim notícies i la Serra d’Orihuela segueix abandonada”, lamenta la diputada popular.

Díaz denuncia que “l’estat de la muntanya, amb l’acumulació de massa forestal i arbres caiguts, ha agreujat els danys produïts per la DANA de setembre”. Explica que “la neteja dels arbustos i la reforestació amb nous exemplars d’arbres hagueren si no remeiat, sí que disminuït, els terribles efectes que ha patit Orihuela”.

En els nous pressupostos no ve reflectida cap partida específica per a la Serra d’Orihuela. “El Consell vol camuflar la seua incapacitat en partides generals”, critica Elisa Díaz, “però des del Partit Popular estarem vigilants perquè arriben a Orihuela i la Vega Baixa els fons que necessiten per a la seua reconstrucció”. Per això, reclamaran des de les Corts Valencianes “que la consellera Mireia Mollà diga a on va cada euro”.

Per part seua, el president del PP d’Orihuela, Dámaso Aparicio, insisteix que “els populars reclamarem per a Orihuela el que li correspon”. Per tant, han enviat al Grup Parlamentari Popular (GPP) en Les Corts Valencianes sengles esmenes per a incloure-les en els pressupostos autonòmics per a 2020: una per a reparació i reforestació de senderes rurals danyades per la DANA, valorada en 700.000 euros, i una altra destinada a l’erradicació del cactus d’Arizona, una espècie invasora que pot danyar l’ecosistema de la zona. El PP ja va destinar dos milions d’euros en 2011 per a acabar amb aquesta planta invasora.

A més, Dámaso anuncia que demanaran una Proposició No de Llei (PNL) sobre la reforestació de la Serra d’Orihuela “perquè tots els grups polítics es definisquen”. El també regidor de Medi Ambient oriolà critica “la falta de transparència” de la Generalitat “amb Orihuela”.