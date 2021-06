El PP denuncia que el PSPV s’haja recolzat en un trànsfuga per a aconseguir l’Alcaldia de Godelleta

Connect on Linked in

Juan Carlos Fayos ha signat hui la moció de censura en nom de C’s malgrat no tindre autorització d’aqueixa formació

Silvia López ha realitzat com a alcaldessa una gran tasca en el municipi i «no mereixia aquesta maniobra dels socialistes»

El Partit Popular de la província de València ha lamentat que haja prosperat hui en el ple municipal la moció de censura contra l’alcaldessa de Godelleta, Silvia López, amb els vots a favor de PSPV, Esquerra Unida-Compromís i un trànsfuga de Ciutadans.

La maniobra dels socialistes per a fer-se amb l’Alcaldia gràcies al suport de Juan Carlos Fayos «és un mal exemple per al bon funcionament dels ens locals». L’edil de C’s no compta amb l’autorització de la seua formació per a donar suport a la moció de censura contra un equip de Govern del qual ell mateix formava part.

Malgrat tot, Fayos ha seguit avant i ha donat el seu suport perquè els socialistes tinguen la vara de comandament en el municipi «decisió que haurà d’explicar als veïns i que tindrà molt difícil acceptació».

I és que Silvia López –que hui ha estat acompanyada per la coordinadora general del PP provincial Reme Mazzolari i pel sotssecretari de Política Territorial, Avelino Mascarell– «ha fet una gran tasca en el municipi i com a alcaldessa no mereixia aquesta operació dels socialistes».

Des del Partit Popular s’insisteix a «lamentar el perjudici que aquesta situació causarà als veïns de Godelleta amb una incertesa política en un moment clau de la legislatura on tots els projectes que s’han posat en marxa poden quedar encallats».

La ja exalcaldesa, Silvia López, ha volgut deixar clar que «el Grup Popular va ser el més votat en les últimes eleccions i que continuarà treballant pels veïns, ara com a principal partit de l’oposició municipal, i que vigilarà de prop totes les decisions del nou equip de Govern».