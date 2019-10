El PP denuncia que en l’acte de premis de Vils en Flor apareguen imatges del Arboretum en perfecte estat quan actualment està abandonat

Connect on Linked in

Folgado: “és de tindre la cara molt dura presentar imatges del Arboretum en l’acte de Vils en Flor, que són de l’època de govern del PP, per a rebre premis, quan en l’actualitat aquest espai està abandonat”

El Partit Popular, per enèsima vegada ha tornat a denunciar l’estat d’abandó del Arboretum en el Vedat de Torrent, en aquesta ocasió després d’haver eixit imatges d’aquest espai recuperats pel PP en 2011, en l’acte de “Vils en Flor”, amb una imatge que dista molt de l’actual.

Per al seu portaveu, Amparo Folgado “és de tindre la cara molt dura presentar imatges del Arboretum en l’acte de Vils en Flor, que són de l’època de govern del PP, per a rebre premis, quan en l’actualitat aquest espai està abandonat, ja no existeix l’escenari i la graderia en estar tapat per herba seca de mes d’un metre d’altura, la font no funciona i la sendera coberta de vegetació”.

Els populars porten tres anys seguits denunciant el procés de degradació d’aquest espai que va passar de ser un abocador en el Vedat, a ser un auditori vegetal a l’aire lliure amb el PP, amb una mostra de quaranta espècies autòctones. Folgado recorda que “en cinc anys de govern del PSOE no s’ha fet res, no es realitza manteniment i l’única intervenció realitzada va ser la de canviar el cartell en l’entrada perquè no apareguera el nom de l’alcaldessa que el va recuperar”.

Els populars, denuncien que “l’herba de més d’un metre d’altura s’ha apoderat de l’auditori a l’aire lliure, dels ribassos que feien la funció de graderia, de les més de 40 espècies autòctones introduïdes en el Arboretum, del camí que comença a ser intransitable i de la senyalització de cada espècie, que anava acompanyada d’un codi QR que explicava al visitant, l’espècie mediterrània que estava contemplant”.

Finalment, Folgado ha exigit que “el govern municipal socialista de Torrent es pose a treballar i actue en el Arboretum, abans que torne a convertir-se en un abocador com ho va ser en l’anterior etapa de govern del Sr. Ros”.