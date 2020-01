El PP denuncia que Marzà no paga des d’octubre als auxiliars de conversa natius

Connect on Linked in

La Portaveu d’Educació, Beatriz Gascó, assenyala que “a Educació no li interessa l’ensenyament de llengües en el seu intent per estendre una educació monolingüe”

“Marzà està robant oportunitats de futur per als nostres estudiants”

“L’anglés ha sigut abandonat en l’ensenyament valencià”

La Portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciat l’impagament d’Educació als auxiliars de conversa natius “que no han cobrat un euro des d’octubre”.

La portaveu popular ha manifestat que “aquesta és una nova demostració que Marzà utilitza l’anglés per a enganyar, com una eina política amb finalitats partidistes per a camuflar la seua discriminació al castellà. Aquesta falta d’interés pels auxiliars d’anglés demostra que no li interessa en absolut l’ensenyament de llengües en el seu intent per estendre una educació monolingüe en tota la Comunitat. L’anglés ha sigut abandonat”.

En aquest sentit, Beatriz Gascó ha indicat que “Educació ha eliminat totes les mesures que fomentaven l’aprenentatge de l’anglés. Ha reduït a mínims els plans experimentals en determinats centres on el 80% de l’ensenyament era en anglés; ha eliminat les beques a l’estranger per a alumnat sense recursos; i en infantil l’ensenyament ha quedat reduïda al 10%”.

Gascó ha assenyalat que “els auxiliars de conversa es troben en situació lamentable en deure-li tot el curs i no haver cobrat des del mes d’octubre. Hi ha joves que no tenen diners ni per a fer la compra. Exigim el pagament immediat a aquestes persones perquè la imatge que s’ofereix és molt dolenta”.

La portaveu popular ha afirmat que “quan es van incorporar aquests més de 800 auxiliars de conversa natius poc després de començar el curs, Educació els va presentar a so de bombo i platerets. Els van enviar només a col·legis i instituts i Marzà, amb el seu habitual sectarisme, no va voler derivar auxiliars a cap centre concertat en un nou cas de discriminació”.

“Es tracta de 811 estudiants universitaris o recentment graduats que acompanyen a les aules als professors a l’hora de reforçar les destreses orals de l’alumnat. La gran majoria, fins a un total de 749, són auxiliars de conversa en anglés. La resta són de francés, alemany o italià. En els pressupostos hi ha assignats huit milions d’euros però Marzà, com amb la construcció de col·legis, no els paga”, ha afegit.

Gascó ha demanat a Marzà que “deixe d’enganyar als valencians intentant camuflar com a plurilingüisme el que en realitat és una imposició monolongüista. L’ensenyament ja no és trilingüe en la Comunitat i l’anglés no té un paper protagonista. En el fons estan robant oportunitats de futur per als nostres estudiants”

Finalment, Beatriz Gascó ha apuntat que “s’estan carregant l’ensenyament plurilingüe a les aules públiques. L’esquerra només pensa a imposar les seues paisos catalans a les nostres aules a través d’una llengua que volen imposar coste el que coste. En realitat s’està produint una clara reculada en la igualtat d’oportunitats, la innovació en l’educació i un fre a les possibilitats futures de diverses generacions de valencians