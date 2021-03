El PP elegeix a les seues noves direccions locals en municipis com Alfafar, Paiporta, L’Eliana, Carlet o Alcàsser

Connect on Linked in

En l’última setmana de la primera fase de celebració dels congressos locals han sigut 30 els conclaves celebrats per a un total de 105 completats

El comité executiu provincial es reunirà en pròximes dates per a establir el calendari de la segona fase de celebració dels conclaves locals

El PP de la província de València ha completat l’última setmana de celebració de la primera fase de congressos locals que en aquesta ocasió ha suposat l’elecció de 30 noves direccions per a un total de 105 des que va començar aquest cicle.

En la setmana passada del 21 al 28 de març destaca l’elecció celebrada en municipis com Alfafar on el diputat provincial Juan Ramón Adsuara i actual alcalde ha sigut elegit com a president local, mentre que a Paiporta ha sigut Chelo Lisarde qui va resultar la guanyadora per a dirigir el partit en la localitat.

Altres grans municipis com L’Eliana van acabar amb anys sense celebració del congrés local i José Manuel Ibáñez va ser elegit president, igual que va succeir amb Laura Sáez a Carlet.

El coordinador comarcal de l’Horta Sud, Alberto Primo, va ser elegit president local d’Alcàsser i Ramón Vidal també dirigirà l’agrupació local de Olleria.

Manuel Moreno a Museros; José María Musoles a Godella; Juan José Alcaraz a la Font de la Figuera i María Cuevas a Cheste van ser triats pels seus companys per a liderar el partit en les seues localitats.

A Yátova el president local triat va ser Vicente Jabaloyas i a Godelleta ha sigut Amparo Pardo qui és la nova presidenta, igual que José Badenes a Pinet i Susana Bataller a Aielo de Malferit.

Nicolás Vila es va imposar a Benigànim; Blas Ferre va fer el propi a Bocairent; Miguel Lluch a Benissoda; Jorge Boluda a Montaverner; Francisco José Bruno en Sempere i Felipe Campaña a Terrateig.

A Corbera el president local triat és Vicente Pastor, mentre que a Sollana el guanyador va ser Tomás Belda i a Tous qui dirigirà el partit és Juan Ramón Báguena.

Leticia Varoch és la nova presidenta de Càrcer i María Fogués és la triada a Cotes, igual que Tere Català s’ha imposat a Palma de Gandia.

Juan Signes ha sigut elegit president local de Llocnou de Sant Jeroni i, finalment, María Luisa Lobato va guanyar a Xeresa.

En pròximes dates està prevista la celebració d’un comité executiu provincial en el qual es determinarà el calendari de celebració de la segona fase dels congressos locals que queden arracades i que conclouran en una tercera fase durant l’estiu.