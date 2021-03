Print This Post

El PP elegeix a les seues noves direccions locals en municipis com Puçol, Canals, Massamagrell, l’l’Olleria o Meliana

En la quarta setmana de celebració dels congressos locals han sigut un total de 16 els conclaves celebrats per a un total de 75 ja completats

El PP de la província de València ha completat una nova setmana de celebració de congressos locals que en aquesta ocasió ha suposat l’elecció de 16 noves direccions per a un total de 75 des que va començar aquesta primera fase.

En la setmana passada del 15 al 21 de març destaca l’elecció celebrada en municipis com Puçol, on Paz Carceller –actual alcaldessa– ha sigut elegida com a presidenta local del PP.

Al costat de Puçol s’han celebrat altres congressos en localitats de l’Horta Nord com Almàssera on el president local triat és Emilio Belencoso; també s’ha celebrat el conclave de Meliana en el qual ha sigut elegit president Pedro Cuesta qui actualment està exercint com a coordinador de la comarca.

A Rocafort ha sigut triat Agustín Aliaga amb una alta participació de la militància, tònica dominant en tots els congressos celebrats des que es va iniciar aquesta primera fase. Mentre a Massamagrell el guanyador i president local ha sigut Miguel Bailach qui té ja una dilatada trajectòria en el partit.

També en la mateixa comarca han sigut elegits al capdavant de les direccions locals Aurora Bernet a La Pobla de Farnals i Pilar Pardo a Vinalesa.

Francisco López ha sigut l’elegit com a president local de Canals, una de les agrupacions amb més tradició i nombre de militants de la comarca de la Costanera.

A la comarca de Buñol-Chiva ha sigut elegit com a president local d’Alborache, Miguel Pinach; mentre que a la Vall d’Albaida s’han celebrat dos congressos, el de l’Olleria –on ha sigut triat Ramón Vidal– i el de Benicolet en el qual ha sigut triada Teresa Canets.

A la Canal de Navarrés també s’ha celebrat un congrés, concretament a Chella on ha sigut triada Esther Martínez; a la Safor també s’ha completat l’elecció de Juan Espinosa com a president local de Castellonet de la Conquesta; mentre que en La Regió muntanyenca ha tingut lloc un conclave a Villar del Arzobispo on ha sigut elegida presidenta Juana Estevan.

Per part seua, a la comarca de la Vall d’Ayora s’han celebrat dos congressos. A Cofrentes el president local triat és Jesús Garrido, mentre que a Jarafuel és Fernando García qui dirigirà el partit en la localitat.

Per a la present setmana està prevista la celebració de diverses desenes de congressos que completaran els més de 110 conclaves que s’havien fixat en aquesta primera fase fins al 28 de març a la qual seguirà una segona amb un calendari que aprovarà en la seua pròxima sessió el comité executiu provincial.