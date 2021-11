El PP es reuneix amb els veïns de la Zona Pere Crespí

Print This Post

La inseguretat en la zona fa que els veïns no visquen tranquils per això sol·liciten més presència policial i més il·luminació en la via pública

Dins de la ronda de visites que hem représ des del Partit Popular amb les diferents associacions de veïns, ahir ens vam reunir amb els veïns de la zona Pere Crespí que han renovat la seua junta fa poques setmanes.



Dins de les reivindicacions que van fer, el més preocupant és l’índex d’inseguretat que estan patint en el barri, de sobte han aparegut “assidus clients” a alguns bars o locals de la zona que acaben amb baralles, furts, embrutant la via pública i creant certa por als veïns sobretot a les persones majors i als xiquets que solien baixar al parc.



L’aparcament en doble fila, la falta de llum, la brutícia juntament amb tota aquesta inseguretat que creix ràpid, fa que aquests veïns reclamen la figura de la policia, és l’única manera de poder recuperar la tranquil·litat en el barri i també de dissuadir a qui vulga instal·lar-se per la zona per a delinquir. Troben a faltar la policia de barri perquè era una manera de controlar aquest tipus de conductes.



Des del Partit Popular, després d’escoltar el testimoniatge de diferents veïns, sol·licitem a l’alcalde que tinga en compte augmentar la seguretat en la zona així com la il·luminació i plantejar-se assignar de nou les patrulles de proximitat o policia de barri per a poder atallar aquests problemes d’inseguretat abans que siga tard i hàgem de lamentar incidents majors.