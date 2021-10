El PP exigeix al Govern resoldre els crèdits de la Pantanada de Tous

Print This Post

Quasi 40 anys després de la major tragèdia de la Ribera, segueixen els litigis pels crèdits



L’alcalde ha de defensar davant el govern de la nació la condonació del deute.

Hui es compleixen 39 anys del trencament de la presa de Tous que tan greus conseqüències va tindre a la nostra ciutat i la Ribera. A part de les pèrdues econòmiques i morals que aquella tragèdia va suposar per a la nostra ciutat seguim arrossegat els danys que es van ocasionar fa quasi 40 anys perquè es continuen reclamant els deutes per préstecs concedits en els anys 1982 i 1983 la qual cosa ha creat conflictes judicials que hui dia romanen actius.



Dese el Partit Popular apel·lem al consens per a acabar amb aquest tema perquè, després de patir la major catàstrofe de la Ribera, els litigis ens persegueixen ja que la Delegació de Govern continua reclamant que l’Ajuntament alzireño remeta la relació de damnificats que en el seu moment van sol·licitar els crèdits, en la seua majoria hereus perquè ja han mort els seus titulars.

Han sigut governs de diferent signe polític els qui han mediat per a aconseguir la condonació perquè, són 67 els que s’han vist afectats per aquesta reclamació quan creien que el deute estava condonat.



Des del Partit Popular, estem convençuts que la solució és política pel que demanem a l’alcalde que sol·licite al govern de la nació que es prenga una solució política per a la condonació d’un deute que, en la majoria de casos els interessos superen al capital inicial, i es tinguen per bons els decrets llei aprovats en dues ocasions pel consell de ministres, la primera l’any 2006 i la segona en 2008 per a resoldre el procés judicial pels crèdits de la pantanada de Tous.