El PP fa costat al sector del xocolate a Torrent pel Dia Internacional d’este producte tradicional

Amb motiu del Dia Internacional del Xocolate diumenge que ve 13 de setembre, el President provincial del PP i Portaveu en la Diputació, Vicente Mompó, i la Portaveu dels populars a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, han conegut de primera mà el procés d’elaboració d’un dels productes artesans per excel·lència de la ciutat: el xocolate. La visita s’ha realitzat en un dels tallers artesans d’este producte que encara perduren en el Polígon Industrial Mes del Jutge, mantenint visca la preparació centenària d’un dels productes més arrelats a la ciutat.

Folgado ha manifestat que “des del Partit Popular seguim, com no podia ser d’una altra forma, fent costat als comerços i empreses de Torrent, productors per excel·lència de riquesa i benestar a la nostra ciutat, però si damunt el seu producte és un dels baluards de la cultura torrentina, el suport es converteix especialment, perquè es tracta de sectors que superen l’econòmic i transcendeixen a l’àmbit del tradicional i sentimental”.

Els populars mantenen d’esta forma el seu compromís amb els sectors productius de la ciutat, prement la seua situació i les necessitats que des d’este àmbit sorgeixen. El bon funcionament d’empreses i comerços de Torrent es tradueix en prosperitat per a tota la ciutat, a través de la creació de llocs de treball i afavorint la recuperació econòmica.

Per part seua, el Portaveu dels populars en la Diputació de València, ha assenyalat que “empreses com la que hem visitat contribueixen al manteniment del llegat de la societat valenciana, conjuminant el millor del nostre passat i els avanços del present, demostrant que la qualitat perdura en el temps i d’això, en esta província, sabem molt”.

Tots dos dirigents han destacat la falta de suport per part de les actuals administracions, en mans dels socialistes, cap als sectors productius de la societat, que en èpoques com l’actual només són utilitzats per ells per a ser blanc de les seues crítiques, davant la seua pròpia falta d’aptitud. O el que és pitjor, són objecte d’engany, com recentment ha passat amb les ajudes a les autònoms de la Generalitat Valenciana, anunciades a so de bombo i platerets a l’abril però amb una més que escassa dotació pressupostària, la qual cosa ha deixat sense accedir a estes ajudes a infinitat d’autònoms.