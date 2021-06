El PP implantarà un bo que cobrisca el 100% del cost de l’escola infantil

Connect on Linked in

Eva Ortiz, Maria José Catalá i Bea Gascó es reuneixen amb representants de Adeiv-Acade, associació d’escoles infantils de 0 a 3 anys.

El PP implantarà la gratuïtat del cicle infantil a través d’un bo universal que cobrisca el 100% del cost en el centre que la família trie, tal com ve recollit en la redacció de la llei de conciliació presentada en Les Corts.

Així li ho han traslladat la síndica del grup popular en Les Corts, Eva Ortiz, la portaveu del PP a l’Ajuntament de València, Maria José Catalá, i la portaveu d’Educació Beatriz Gascó en la reunió que han mantingut aquest matí en Les Corts amb representants de la patronal de les tres províncies Adeiv-Acade, Associació d’Escoles Infantils de 0 a 3 anys de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, Beatriz Gascó ha assenyalat que “el primer cicle d’infantil és una etapa fonamental en l’educació, no un contenidor de xiquets, i el Consell ha de trobar fórmules en les quals coexistisquen la xarxa pública i la privada, es respecte la llibertat de les famílies i es puga garantir la gratuïtat d’aquesta etapa. No és lògic posar-se, hui dia, a adequar els centres públics per a assumir aquest tram d’edat amb la quantitat de necessitats que hi ha per cobrir. I encara seria pitjor que el cost l’assumiren els ajuntaments, que és el que està passant en la majoria de les ocasions”.

Per a Gascó, “el model que vol implantar el Botànic autoritzant aules de dos anys en centres públics, genera inseguretat en els xicotets perquè ni els centres ni els professors estan preparats per a acollir als xicotets de dos anys, falta personal especialitzat en els centres, s’ataca la llibertat d’elecció, hi ha ruptura del cicle i es produeix un greu mal al sector privat abocant-los al tancament de molts dels seus centres i acomiadaments de més de 5.000 persones”.

Finalment, Gascó ha destacat la necessitat de “l’existència de la xarxa privada per a facilitar la conciliació i poder cobrir les necessitats d’escolarització del primer cicle d’educació infantil”.