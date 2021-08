El PP lamenta que el regidor d’Esports d’Alzira desconega a un dels nostres esportistes més internacionals

“Va dir en un article que el tennista Pedro Martínez no era nascut a Alzira”

Des del Partit Popular demanem al regidor de l’àrea d’esports d’Alzira que rectifique la informació que va abocar en un article d’opinió sobre el nostre tennista d’elit, Pedro Martinez *Portero, del qual va dir que no era alzireny de naixement. Encara que l’haver nascut en un municipi no determina que una persona siga ciutadà d’aquesta, no ens sembla de rebut que el regidor d’aquesta àrea desconega aquesta dada d’un dels nostres esportistes més internacionals, i que a més ocupa el núm. 76 del rànquing mundial de l’ATP, sent aquesta dada a més un orgull per a tots els seus conciutadans. Els populars li desitgem a Pedro Martínez Portero que seguisca amb els seus triomfs com a la resta d’esportistes de la nostra ciutat, agraint-li a més que porte el nom d’Alzira per tot el món.