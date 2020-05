El PP lamenta que l’alcalde es niege a ampliar terrasses a pesar que ho han fet quasi la totalitat de les poblacions

Connect on Linked in

“Presentarem una moció per a forçar al fet que canvie de criteri”

“Des del PP vam proposar l’ampliació de les terrasses, entre altres, per a suplir la limitació d’aforament”

Des del partit Popular vam proposar fa escassos dies després de consultar amb els representants dels hostalers de la nostra ciutat, un decàleg de mesures per a ajudar aquest sector a mitigar les conseqüències del Coronavirus. Entre elles es trobava l’ampliació de les terrasses dels bars i restaurants de la ciutat, així com facilitar la instal·lació de les mateixes on no hagueren mentre dure la desescalada i existisquen restriccions a l’aforament.



La decisió de l’alcalde de denegar tal proposta, resulta incomprensible si es té en compte que poblacions com Algemesí (PSOE), València (Compromís), Catarroja (Compromís) i Gandia (PSOE) ho duran a terme per a ajudar a l’hostaleria.



Considerem que aquesta mesura sol·licitada pels hostalers de la ciutat, és una mesura fonamental en primer lloc per una qüestió de salut, però també per a preservar els ingressos i l’ocupació. A més l’alcalde justifica en què contradiu l’estipulat en l’Ordre SND/388/2020 publicada en el BOE de 3 de maig de 2020, però entenem que es tracta d’una interpretació restrictiva d’aquesta, ja que es pot ampliar l’espai per als vianants que es reste en ampliar les terrasses reduint alguna plaça d’aparcament, o fins i tot tallant algun carrer. Si l’alcalde no va tindre en compte a veïns i comerciants de Pérez Galdós, ni a les 4.000 signatures que aquests van recollir per a eliminar permanentment les places d’aparcament en aquest carrer, no entenem la posició actual que en qualsevol cas seria provisional, i a causa d’una situació extrema.



Des del PP lamentem de què es tracta d’una decisió política, perquè tècnicament és viable, per la qual cosa exigim a l’alcalde que reconsidere la seua postura, escolte als interessats, i canvie de criteri perquè la situació és extrema, l’atur ha augmentat substancialment a l’abril (sense comptar als treballadors en ERTE), i amb els 300€ que es destinaran als comerços, i que en el millor dels casos arribaran a la fi d’aquest mes, no són suficients per a atallar una crisi com la que s’aveïna per part d’una ciutat com Alzira.