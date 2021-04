El PP lamenta que no es convoque el Consell local Agrari i es mantinga la supressió de cremes agrícoles

Des de la formació Popular critiquem de manera enèrgica que s’haja mantingut la supressió dels permisos de crema agrícola en tot el terme municipal.

La nova realitat del Covid-19 no ha servit perquè els agricultors puguen realitzar les cremes agràries havent de retardar els treballs, durant aproximadament un mes, al qual cal sumar els dies perduts ara pel període de pluges.

Aquesta prohibició de cremes venia donada pel període vacacional en el qual es propiciaven aglomeracions de gent en paratges i muntanyes i que res té a veure amb l’actual realitat generada per l’estat d’alarma.

El contacte de l’administració local amb el sector primari no existeix, ja que el regidor de l’àrea designat per l’alcalde, ni està ni se li espera.

La desesperació de l’agricultor, que té comptats els dies per a fer els treballs de poda tan necessaris i aconseguir la qualitat de la collita en un any d’alta floració.

La falta de suport institucional i abandó a l’agricultor del govern alzireny queda patent al no convocar periòdicament al sector agrari per a escoltar les seues propostes a través dels representants en el “Consell Agrari” alguna cosa que des del Partit Popular hem denunciat repetides ocasions.

El que s’ha aconseguit és el cas contrari, acumulació de massa inflamable i que les cremes es desplacen a un període més càlid i de més risc.

És lamentable veure a quin estat ha arribat l’activitat agrària que va ser vaixell almirall en temps del Partit Popular.

