El PP lamenta que Torrent siga l’únic municipi en el qual els Reis Mags no tinguen cap acte

El passat 12 de novembre, l’alcalde de Torrent, Jesús Ros i el regidor de festes, Pascual Martínez van anunciar als mitjans en roda de premsa que per a aquest 2021 no hi hauria cavalcada però hi hauria Reis Mags a Torrent. En paraules del propi regidor, afirmava que “ja s’està treballant en un acte diferent, adaptat per a complir amb totes les mesures sanitàries”. A més, van anunciar que “s’està treballant en un acte amb cita prèvia on els xiquets puguen fer-se la foto, vigilant que no hi haja contacte”.

Des de llavors són molts els pares que pregunten a l’Ajuntament de Torrent per a demanar cita prèvia amb Les seues Majestats d’Orient, però reben la contestació que no saben res. Preguntes que molts pares també han traslladat al Grup Popular i continuen realitzant després de comprovar que la capital de l’Horta Sud serà una de les poques que no realitzarà cap acte els Reis Mags en aquest 5 de gener. L’única cosa que s’ha realitzat és l’edició d’un vídeo en la pedrera de Torrent, en la qual Melchor, Gaspar i Baltasar han comunicat als més xicotets de Torrent, que tots rebran els seus regals però que enguany es quedaran en un campament als afores de la ciutat.

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado ha afirmat que “és una llàstima que els xiquets i xiquetes de Torrent es queden enguany sense poder veure als Reis Mags, ja siga saludant en cotxes als balcons o mitjançant una cavalcada estàtica com sí que es realitzarà en infinitat de municipis de tota la geografia espanyola”. A més, també lamenta que “l’equip de govern va anunciar un acte en el qual es complirien totes les mesures sanitàries, no el realitzarà i tampoc ha donat cap explicació a la ciutadania ni a l’oposició”.

16.300€ en joguets per als quals es desconeix la destinació en aquests moments

D’altra banda, els populars també han publicat que el passat 30 de novembre, diverses setmanes després d’anunciar l’equip de govern que hi hauria un acte amb els Reis Mags, es va adquirir per part de l’Ajuntament, 6,866,7€ en jocs i mantes per als Reis Mags 2021 i 9.438€ en l’adquisició de 2.000 peluixos per als Reis Mags 2021. Segons es pot comprovar en sengles decrets d’alcaldia.

Folgado ha afirmat que “quan es va comprar fa un mes aquests regals per 16.300 € i en els quals s’assenyalava com a concepte Reyes mags 2021 és perquè sí que tenien pensat realitzar un acte que finalment no es realitza, però ni sabem quin ús se li donarà ara a aquesta compra ni la raó de per què no es realitza cap acte”.

Els Reis Mags si que visiten els municipis de la Comunitat Valenciana

Malgrat la situació sanitària, la màgia dels Reis d’Orient si que arribarà als municipis de la comarca de l’Horta Sud i de la Comunitat Valenciana a excepció de Torrent.

València Ciutat: Els Reis seran recollits en tres punts de la capital, sense assenyalar el recorregut i visitaran l’Ajuntament, en una recepció oficial que serà retransmesa.

Alcoi: Els Reis Mags realitzaran l’adoració al Xiquet Jesús

Gandia: Els Reis Mags visitaran els barris en helicòpter i els xiquets podran veure’ls des dels balcons. El consistori ha repartit balconeras perquè els reis sàpien en quins balcons hi ha xiquets.

Ibi: Els Reis Mags realitzaran una cavalcada amb focs artificials i recorreran tots els carrers de la localitat.

Cullera: Els patges recolliran les cartes casa per casa i els Reis faran una entrada a la ciutat retransmesa en directe.

Alzira: Cavalcada pels carrers de la ciutat que es podrà gaudir des dels balcons.

Ontinyent: Cercavila dels Reis Mags que podrà seguir-se des dels balcons, amb un recorregut set vegades més llarg que l’habitual.

Borriana: Quatre desfilades en cotxes de cavalls, simultanis pels carrers de la localitat.

Torrevieja: Campament base en el port, visitable amb cita prèvia del 2 al 5 de gener.

Benetússer: Cavalcada que es podrà seguir des dels balcons.

Xirivella: Els Reis desfilaran pels carrers en cotxes descapotables.

Mislata: Cavalcada per tots els carrers

Paterna: Cavalcada estàtica

L’Eliana: huit punts de cavalcada estàtica.