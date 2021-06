El PP pide que los fondos covid se repartan según criterio poblacional

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Eva Ortiz sobre la ausencia de Dalmau: “quienes se dedican a dar lecciones de transparencia huyen de les Corts cuando se les pregunta”

“La creación de una empresa pública de salud por parte del Consell es una chapuza en mayúscula”

El PP ha pedido en les Corts que los fondos covid se repartan según criterio poblacional. Así lo ha señalado la síndica del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, tras la reunión de la Junta de Síndics.

Además, Eva Ortiz ha desvelado que “el resto de grupos se han negado a firmar una declaración institucional sobre esa llegada de fondos covid a la Comunitat Valenciana atendiendo al criterio demográfico, no con arreglo al PIB. En el texto se dice que de este modo se evitaría que nuestra comunidad se vea perjudicada en el reparto de los fondos. Pedimos que el reparto de los fondos se haga con criterios de población, algo en lo que parecen estar todos de acuerdo pero que se niegan a apoyar para que desde el gobierno de España lo tengan en cuenta. Como nadie ha estado de acuerdo, la vamos a transformar en una proposición de ley para traerlo a debate a Les Corts”.

Eva Ortiz también ha exigido que “el vicepresidente segundo Dalmau cumpla con sus obligaciones. Este gobierno está muy mal acostumbrado. Tiene que comparecer en las sesiones de control, en los plenos y en las comisiones cuando así se le requiere. No sé por qué se dedican a dar tantas lecciones de transparencia pero luego, a la hora de la verdad, cuando hay que hablar de CEPS o dar explicaciones de su gestión, se salen por la tangente y huyen de Les Corts. Hay que primar las comparecencias del gobierno en las Cortes”.

Respecto a la situación en que queda el grupo Ciudadanos en les Corts, Eva Ortiz ha señalado que “queremos que se cumpla el reglamento y lo que dicen los informes jurídicos. No sabemos por qué se están dando tantas vueltas cuando hay un precedente claro en la legislatura pasada. Deja negro sobre blanco una actuación concreta. No podemos apoyar una petición de Ciudadanos no avalada ni por el reglamento ni por los letrados”.

La síndica popular ha indicado sobre la posible creación de una empresa pública de salud por parte del Consell que “es una chapuza en mayúscula. No es posible que ni siquiera el gobierno del Botànic esté de acuerdo entre sí ni mantengan conversaciones para llegar a un punto de encuentro. No tiene sentido que esto se haga en contra de los sindicatos, de los trabajadores y de los grupos políticos. Desde hace mucho tiempo se sabía la fecha de la reversión, la situación de los trabajadores de las resonancias o los del Hospital General, y ahora quieren, deprisa y corriendo, llevar al pleno del Consell algo que es una auténtica chapuza”.

Eva Ortiz ha calificado la subida de la tarifa eléctrica como una “falta de respeto por parte del gobierno. Es muy fuerte que, cuando la gente lo está pasando tan mal en una cuestión de primera necesidad, se suba la luz y que, además de la repercusión doméstica también repercutirá a nivel empresarial en los ciudadanos”.

La síndica popular ha avanzado las tres preguntas del grupo popular en el próximo pleno de Les Corts sobre el sistema de financiación, los refuerzos policiales para atender las mujeres maltratadas, y sobre el deporte natural y las dificultades para su práctica.