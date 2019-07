El PP presentarà mocions als ajuntaments en contra de la taxa turística que pretén el Consell

Connect on Linked in

Isabel Bonig assenyala que l’esquerra puja impostos “per a gastar-li’l a augmentar l’estructura administrativa”

“Hi ha un problema generalitzat de depuració d’aigües pel desistiment en la gestió. Està molt bé anar-se a Brussel·les i repartir càrrecs però Puig ha de començar a governar després de quatre anys”

La presidenta del PPCV Isabel Bonig ha anunciat la presentació de mocions en tots els ajuntaments de zones turístiques en contra de la imposició d’una taxa turística com a amenaça el Consell.

Així mateix, ha tornat a sol·licitar la compareixença de la consellera de Medi ambient Mireia Mollá en Les Corts perquè explique la contaminació de les aigües que motiva el tancament de platges.

Isabel Bonig, acompanyada del portaveu de l’àrea en Les Corts, Manuel Pérez Fenoll, ha mantingut aquest matí en la seu del PP una reunió amb alcaldes i portaveus populars dels municipis més turístics de la província de València, per a conéixer els principals problemes del sector centrats en l’amenaça de la taxa turística, el tancament de platges per contaminació, i la falta de resolució del Pativel i els apartaments turístics il·legals.

Respecte a la taxa turística, Bonig ha lamentat que des del Consell “s’enreden en baralles internes via tuiter. Si tenen una proposta, menys parlar i més actuar. Nosaltres hem dit per activa i per passiva no a la taxa turística i ho portarem a tots els ajuntaments. Sobretot en un moment on el turisme està experimentant un canvi que requereix d’un pla estratègic i afegir una taxa suposa un minvament competencial en benefici d’altres destinacions i que és rebutjada el sector”.

“L’esquerra fa el fàcil i el que millor sap fer: pujar impostos, penalitzar als usuaris i turistes amb una taxa, i recaptar més per a gastar-li-ho ja veiem en quina, a augmentar els endollats, els càrrecs i l’estructura administrativa”, ha continuat.

La líder popular ha lamentat que “mentre aviven aquesta polèmica, segueixen sense resoldre el problema del Pativel que afecta a quiosquets, escoles de vela, pràctica d’esports nàutics… o el tema dels apartaments turístics que està paralitzat i sense resoldre. Vam proposar un pla per a la seua regularització, Puig el va anunciar però després no va quedar en res com sol ocórrer sempre amb Puig. Un mer anunci i foto sense concreció”.

Compareixença de Mollá per a saber què està passant

Respecte al tancament de platges per contaminació de les aigües, Isabel Bonig ha indicat que “és una vergonya d’obrir els telenotícies de tota Espanya dient que les platges es tanquen. Estem donant una imatge pèssima. És evident que hi ha un problema generalitzat conseqüència d’aqueix desistiment en la gestió del govern del pacte de les butaques. Ells estan a condonar deutes i repartir-se les butaques però en el que han d’estar que és a depurar aigües, per exemple”.

Bonig ha indicat que “volem saber què està succeint. Hem demanat la compareixença de la consellera en diputació permanent i ens la van denegar ahir. Davant els nous tancaments de platges reiterarem aqueixa petició que comparega perquè els ciutadans necessiten saber què està passant en una zona tan turística com és aquesta. Reclam a Puig que està molt bé anar-se a Brussel·les i repartir càrrecs però han de començar a governar perquè porten quatre anys. Volem saber quines inversions han fet en depuració d’aigües, responsabilitat directa de la Generalitat”.