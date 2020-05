El PP proposa destinar la partida de falles a sectors productius afectats per la seua anul·lació

Print This Post

Hi ha sectors els ingressos dels quals depenen en gran manera de la seua celebració Ja vam proposar el mateix amb la partida de Sant Bernat

En el Ple telemàtic d’abril es va votar una modificació de crèdits en la qual es va reduir la subvenció a la Junta Local Fallera en 30.000€, per a destinar aquestes ajudes al Covid-19, així com partides destinades a JHHCC, Coordinadora de Festes de barris i Partides. Aquesta proposta va ser votada de manera unànime per tots els grups polítics.

Aquesta setmana el Bipartit anunciava aquesta reducció a pesar que la mateixa es va produir fa 20 dies, i sobretot, havent-se realitzat abans de la reunió amb els diferents presidents de les diferents comissions en la qual es va decidir suspendre les Falles de 2020. Per això, i previ consens amb JLF i els presidents de les diferents comissions, així com de qualsevol altre col·lectiu festiu de la ciutat, s’ha de valorar l’abast d’aquesta reducció, per a continuar destinant-lo a pal·liar les conseqüències de la crisi econòmica del COVID-19.

Des del PP d’Alzira, conscients de l’impacte que té el sector de les Falles en la nostra economia local, proposem que els diners provinents d’aquesta reducció es destine a ajudes directes a sectors productius els ingressos dels quals depenen des del 40 al 100% de la celebració d’aquesta festa: artistes fallers, indumentaristas, pirotècnics, perruquers, maquilladores, músics o floristes.