El PP sol·licita al govern local que mantinga en condicions paratges de la nostra ciutat que estan plens de fem i hierbajos

Els Populars advertim de l’abandó de les propietats públiques, en aquesta ocasió ens referim a la parcel·la de pícnic situada en l’antiga gossera municipal del camí rural “El Puchol”.



És una vergonya l’estat d’aquesta parcel·la destinada a l’esplai dels ciutadans que desitgen passar el dia a l’aire lliure i que consta de seients i taules d’obra.

És lamentable que els que s’acte erigeixen com a defensors del medi ambient acaben sent els culpables de l’abandó dels béns comuns dels alzireños per la seua desídia.

Munts de fem i residus s’acumulen allí davant la impassibilitat de l’equip de govern d’esquerres que per la seua deixadesa ha aconseguit que els hierbajos s’apoderen d’aquest espai impedint que els nostres veïns puguen gaudir d’un dia de pícnic en el camp.



El Partit Popular constreny al bipartit PSOE-Compromís al fet que treballe i retire els munts de fem acumulat en aquest espai i que deixe la parcel·la segada i en condicions per al fi que es va construir.



Hem de recordar que l’equip de govern ha pujat la partida de parcs, jardins i solars públics de 700.000€ a 1.559.000€ més del doble. És lamentable que dilapiden ximplement els diners públics per a continuar tenint-lo tot abandonat i brut, són un govern cansat amb falta de gestió.