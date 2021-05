El PP torna a denunciar l’abandó de l’ Arboretum i del Vedat

Connect on Linked in

Els populars de Torrent han visitat, encapçalats per la seua Presidenta i Portaveu, Amparo Folgado, diverses zones del Vedat, comprovant que la dinàmica d’aquests últims anys, d’abandó i deterioració, continua sent una constant del govern de PSOE i Cs. L’Arboretum, la massa forestal d’aquesta zona o gran nombre de vies són pastura de la brutícia i la vegetació descontrolada.

Folgado ha destacat en aquest sentit que “l’Arboretum, una zona de gaudi i descans en la naturalesa per als torrentins, creat pel PP en 2011 durant els seus 8 anys de govern, és des de 2015 un espai que l’envaeixen espècies invasores, com la parietaria. Al no fer-se el manteniment es perd el sentit de l’Arboretum, com a mostra botànica d’espècies, ja que actualment la majoria de plaques identificatives de les espècies no correspon amb la vegetació”.

Aquesta denúncia, per desgràcia, no és la primera vegada que es realitza des del Grup Popular a l’Ajuntament, ja que des que entrarà el PSOE en el govern local, en 2015, El Vedat ha assistit al seu abandó i deterioració progressiva, no sent una zona prioritària, sinó inexistent, per al govern de Ros.

Així mateix, enguany, el PP també ha comprovat que la zona boscosa està repleta de desaprofitaments i fem, com a màscares, pots o matèria orgànica, que suposen un mal majúscul al manteniment del pulmó verd de Torrent. A més, les canalitzacions que proveeixen d’aigua al sistema contra incendis SIDEINFO, es troben en molts llocs totalment al descobert, la qual cosa comporta un greu risc de deterioració o mal, que farien inútil aquest nou sistema en cas d’incendi forestal.

La líder popular, Amparo Folgado, ha reclamat al Regidor del Vedat, Raúl Claramonte que responga davant aquest abandó i es pose a la feina per a tindre aquesta zona de Torrent com es mereix. “En 1 any, el Sr. Claramonte ha passat de ser un vehement defensor del Vedat, en la seua etapa en l’oposició, a no recordar-se mai d’ell i amagar-se després de la mala herba per a eludir la seua responsabilitat, ara que està en el govern”.

Sense notícies de la Brigada Forestal Permanent del Vedat ni Divalterra

Tot això s’uneix a la inexistència, hui dia, de la Brigada Permanent Forestal del Vedat, que el Ple municipal va aprovar fa ja 2 anys, que permetria mantindre durant tot l’any aquest espai de Torrent, a més d’emprar personal en atur de la ciutat.

Tampoc existeix cap notícia que les brigades forestals de la Diputació de València vagen a fer algun treball en zones de Torrent, treballs que, cal recordar, es realitzen després d’una sol·licitud formal de cada ajuntament.

Segons apunten els populars, totes dues propostes van ser demandes recurrents, fins a abril de 2020, de l’actual Regidor del Vedat, Raúl Claramonte, moment en el qual va passar formar part del govern socialista i en el qual es va oblidar d’aquestes reivindicacions.