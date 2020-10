El PP Torrent sol·licita la instal·lació de reductors de velocitat efectius en la C/ Albaida i voltants

Connect on Linked in

13 d’octubre de 2020. La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha presentat una sol·licitud perquè el consistori instal·le reductors de velocitat, o l’eina adequada, per a evitar la circulació a velocitats desmesurades d’alguns vehicles per la C/ Albaida, sobretot en el seu tram de sentit únic. Actualment existeixen guals instal·lats en aquest tram de via però, donada la seua escassa envergadura, els infractors fan cas omís als límits establits.

La líder popular ha indicat que “hem rebut queixes de veïns sobre l’escassa funcionalitat dels guals existents en aquest carrer, per la qual passen vehicles a altes velocitats”. Durant el govern popular existien diferents guals amb major altura al llarg del carrer, que van ser substituïts per uns altres de menor grandària quan es va canviar l’adreça del carrer a un únic sentit entre els números 51 i 9. En el tram de via on conviuen els dos sentits de la marxa si que es manté un reductor de velocitat de gran grandària, fent que els conductors reduïsquen dràsticament la seua velocitat per a superar-ho.

Els populars també han demandat al govern local de PSOE i C’s que actue enfront de les pràctiques, pròpies de circuit de velocitat, que alguns conductors realitzen en la rotonda on conflueixen els carrers Albaida, Joan Pau II, Vicente Pallardó i l’Avinguda de la Marxadella. Temeritats com a derrapatges o carreres pels carrers adjacents són tònica habitual durant els caps de setmana i l’horari nocturn.

Folgado ha afirmat que “els conductors que creuen que els carrers de Torrent són el seu propi circuit per a provar la seua perícia al volant, suposen un greu perill per a la resta d’usuaris de les vies, a més d’una molèstia per als veïns. Mostra d’això, desgraciadament, és la rotonda on se situa la residència de la Generalitat, en La Marxadella”.