El PP d’Algemesí urgix al Govern local a construir la porta interior d’accés a l’ampliació del cementeri

Connect on Linked in

Començar la casa per la finestra. Això és el que s’ha fet en el cementeri municipal d’Algemesí. El govern local va projectar l’ampliació del cementeri amb la construcció de noves tramades, però no va incloure la porta que comunica l’actual cementeri amb la nova ampliació.

En les instal·lacions sí que s’ha inclòs una porta posterior situada a uns 300 metres de la porta principal, que sempre està tancada amb clau per a evitar actes vandàlics, ja que els treballadors no tenen les dos zones comunicades i és impossible accedir ràpidament en cas de necessitat.

Per este motiu, els familiars han de buscar al conserge de la instal·lació, qui els acompanya a la porta posterior i els obri perquè puguen visitar als seus difunts. A pesar que fa mesos que s’estan produint inhumacions i ja hi ha prop d’una quinzena de nínxols ocupats en les noves instal·lacions, estes estan per acabar i tampoc existix una vorera que facilite l’accés.

Més greu encara és el moment de l’enterrament en aquell sector. La màquina d’enterrar ha d’eixir de les instal·lacions per a vorejar el cementeri per la carretera i accedir per esta porta.

Arran de les queixes dels familiars, el PP d’Algemesí va demanar en l’últim ple que s’iniciara com més prompte millor la construcció de l’accés interior, al que el regidor delegat va respondre que “tenia raó però que val diners”. “Tot costa diners, només és qüestió de prioritzar. El fet que estiga als afores i en data de hui l’ocupació siga mínima no implica que hi haja que deixar-ho per a més endavant. Estes famílies i els seus difunts mereixen respecte i descansar en un espai digne de la nostra ciutat”, ha lamentat el portaveu popular, José Javier Sanchis.

Estètica barata

Comentari a part mereix l’estètica de les noves tramades, que ja han rebut multitud de comentaris per part d’alguns ciutadans. Amb l’objectiu d’abaratir costos al màxim possible, els nínxols s’han quedat amb el ciment a la vista, trencant amb l’estètica de la resta del cementeri construït amb l’habitual rajola caravista. A part, una porta corredissa horrible assembla més a la d’una presó que a la d’un cementeri. “Els nostres difunts mereixien un poc més”.