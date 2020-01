El PPCV adverteix del “maquillatge sanitari” del Botànic en les llistes d’espera perquè “els valencians continuen esperant una eternitat i el sistema segueix col·lapsat”

Connect on Linked in

“En Sanitat hi ha dues realitats, la que sale de la cuina i la que viuen els valencians”

Assenyala que “tot sembla indicar” que la conselleria ha congelat l’entrada de pacients en les llistes durant els últims mesos per a “poder cuinar les dades”

El GPP demanarà les dades detallades dels valencians que ingressen en les llistes d’espera per a comprovar que la conselleria no ha congelat la incorporació de valencians a la llista per falta de mitjans

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular (GPP), José Juan Zaplana, ha advertit hui que les llistes d’espera sanitàries presentada pel Consell “alça moltes suspicàcies” perquè tot fa indicar que estan “cuinades” ja que “els centres segueixen saturats, els professionals estan col·lapsats i els valencians continuen esperant una eternitat. En Sanitat hi ha dues realitats, la que sale de la cuina i la que viuen els valencians, això es diu maquillatge sanitari”.

Zaplana s’ha referit d’aquesta manera a les dades de llistes d’espera sanitària fets públiques hui on “tot sembla indicar que la conselleria ha congelat l’entrada de pacients en les llistes durant els últims mesos per a poder cuinar les dades”.

“Comprovem la falta de substitucions de professionals en la Sanitat, la dilatació de proves dels especialistes que són prèvies a la llista d’espera quirúrgica, on sembla que està el punt d’inflexió. Si es dilata aquesta fase no ingressen nous pacients en la llista”, ha explicat.”Si no hi ha especialistes, no hi ha valoració i no ingressen en la llista d’espera”.

“La cuina de la conselleria és hui el més semblant a Masterchef, ja que no sabem quanta gent s’ha incorporat durant aquest trimestre, ni quantes persones estan a l’espera de valoració, la qual cosa sí que sabem és que hi ha menys professionals que mai, les substitucions no es cobreixen i les consultes estan saturades”, ha denunciat.

Així, ha assenyalat que el PPCV estarà “vigilant” i sol·licitarà a la conselleria les dades detallades dels valencians que ingressen en les llistes d’espera per a comprovar que la conselleria no ha congelat la incorporació de valencians per falta de mitjans”.

D’aquesta manera, ha assenyalat que per fi el Consell es “ha llevat els complexos” i, “encara que tard”, s’ha adonat que la col·laboració públic-privada és en certes situacions una via necessària per a descongestionar el sistema.