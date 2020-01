El PPCV celebra el divendres unes jornades interparlamentàries a València

Connect on Linked in

Cayetana Álvarez de Toledo i Isabel Bonig clausuren aquesta trobada entre senadors i diputats castellonencs, alacantins i valencians de totes les institucions

El PPCV celebra divendres que ve en l’Ateneu Mercantil de València unes jornades interparlamentàries per a coordinar iniciatives en totes les institucions, conjuminar esforços i millorar l’eficàcia en la seua labor d’oposició tant al govern de Sánchez com al Botànic de Puig.

Participaran diputats nacionals, senadors, diputats autonòmics, i provincials d’Alacant, Castelló i València. Serà clausurada per Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu del Grup Popular en el Congrés, i la síndica del PPCV en les Corts Isabel Bonig.

Al llarg del matí del divendres s’abordaran en diferents ponències i trobades de treball iniciatives per a fer un front comú en defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana. S’abordaran qüestions com la millora del finançament autonòmic, la defensa de la llibertat dels pares en l’educació, la política territorial, o la manera d’accelerar l’arribada d’ajudes per als afectats per la DANA a la Vega Baixa i els últims temporals en la costa.

Els ciutadans de la Comunitat Valenciana se senten abandonats per la falta de gestió de l’esquerra, pel seu escàs treball i pel menystinc del govern de Sánchez en els seus pactes amb els independentistes. Es necessiten inversions i solucions i els representants del PPCV conjuminaran esforços per a tractar de ser més eficaços en totes les institucions en defensa dels interessos dels valencians.