El PPCV critica la “incoherència” del Consell: “Parla d’emergència climàtica però abandona les muntanyes davant el risc d’incendis”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

· El PP titlla de “inaudit” que la Comunitat no compte amb un contracte tancat per al servei d’avions d’extinció d’incendis i denúncia que no estarà fins a octubre o novembre

· “Els grans problemes del Consell són l’absència de gestió forestal, la falta de prevenció d’incendis i la insuficient execució pressupostària”, afirma Elisa Díaz

· “No entenem que quan la nostra Síndica, Isabel Bonig, li va plantejar un pacte forestal a Ximo Puig aquest el menyspreara”

La portaveu de Medi Ambient del Grup Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha criticat hui la “incoherència” del Consell de Botànic i ha afirmat que “es passen el dia parlant d’emergència climàtica mentre abandonen les muntanyes davant el risc d’incendis”.

Elisa Díaz s’ha pronunciat així en Les Corts en compareixença davant els mitjans al costat del diputat Adrián Ballester. La portaveu de Medi Ambient ha afirmat que “la voluntat no és suficient per a evitar incendis, ja que ha d’anar acompanyada de fets”.

Elisa Díaz ha advertit de la “preocupació” tant del sector forestal com d’alcaldes de municipis “davant la passivitat del Consell en neteja de muntanyes i prevenció”. “En els últims anys hi ha hagut una absoluta falta de gestió. Els agents mediambientals parlen de legislatura en blanc. S’ha abandonat el món rural i la gestió forestal. També hi ha hagut alcaldes dels propis partits que formen el Botánic que han criticat les polítiques del Consell, que acusen el Govern valencià d’escatimar mitjans en la prevenció d’incendis”.

La portaveu de Medi Ambient popular ha assenyalat que els grans problemes del Consell són l’absència de gestió forestal, la falta de prevenció d’incendis i la insuficient execució pressupostària. “Hi ha una falta de neteja i conservació de les muntanyes, que provoca una acumulació de material com a fulles seques i branques altament inflamable. És un combustible molt perillós que pot prendre per causes meteorològiques, negligències o l’acció d’algun piròman”.

En els últims anys del Consell del PPCV, es van fer 48 plans locals de prevenció d’incendis quan en la legislatura del Botànic només s’han aprovat 13.

“Des del GPP no eixim de la nostra sorpresa i no entenem que quan la nostra Síndica, Isabel Bonig, li va plantejar un pacte forestal a Ximo Puig, aquest el va menysprear. Durant tota la legislatura passada vam advertir la necessitat d’aqueix pacte per una gestió activa forestal i sostenible de les nostres muntanyes, parlem d’una col·laboració públic-privada necessària i contínua, ja que el 60% del terreny forestal és de propietat privada, parlem d’una única unitat de gestió, d’asseure’s amb el sector…, tot això recollit en aqueix pacte que Puig va menysprear”, ha afegit. Díaz ha anunciat que el GPP ha presentat una iniciativa parlamentària sobre mesures de gestió activa forestal.

La Comunitat, sense contracte per a avions d’extinció d’incendis en ple estiu

Per part seua, Adrián Ballester ha afirmat que al Govern valencià “l’única cosa que li uneix és cobrar una nòmina a fi de mes” i ha criticat que “només es recorden de la muntanya quan tenim incendis”. “Estem davant una tempesta perfecta per a tindre incendis”, ha lamentat el diputat popular.

“Tot el treball que calia haver fet a l’hivern no s’ha fet, i estem en les mateixes condicions que estàvem l’estiu passat, la qual cosa facilita que en situacions climatològiques adverses hi haja problemes”.

“Una mostra de la improvisació del Consell és el nyap del contracte de servei d’avions destinats a les tasques d’extinció d’incendis forestals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Estem sense contracte licitat, han tornat a modificar el plec i fins al 27 de juliol no acaba el termini de presentació d’ofertes. És inaudit”. És a dir –ha afegit– estem davant un “nyap en un tema fonamental quan més fa falta tindre’l tot llest per a l’extinció”, ha afegit.