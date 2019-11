El PPCV defensa la llibertat educativa en la Comunitat després dels atacs de Celaà

Connect on Linked in

Darrere de les declaracions de la ministra s’amaga un procés de negociació del Govern de Sánchez amb separatistes

Insta als partits a aprovar la comissió d’investigació per a aclarir les subvencions que reben els germans de Puig

El GPP presenta una iniciativa perquè s’eliminen les ajudes públiques a totes aquelles associacions i entitats que recolzen o defensen el procés secessionista català

La síndica del Grup Parlamentari Popular (GPP), Isabel Bonig, ha assenyalat hui que el PP presentarà una proposta per a defensar la llibertat educativa en la Comunitat després de les “desafortunades” declaracions de la Ministra d’Educació, Isabel Celaà. “O la ministra no sap que la Constitucion defensa la llibertat educativa o ho desconeix, cosa que dubtem, la qual cosa realment amaga és que el seu Govern està en un procés de negociació amb separatistes” ha assenyalat.

Així, ha recordat que el PP està presentant mocions en tots els territoris per a defensar la llibertat educativa dels pares a l’hora de triar el centre que volen per als seus fills, una llibertat recollida en la Constitució davant els últims atacs del Govern. “Continuarem batallant en defensa de la llibertat”.

Amb aquesta mesura el GPP insta als partits del Botànic a respectar i fer que es respecte la Constitució Espanyola i la jurisprudència emanada del Tribunal constitucional en relació al Art 27, que situen en el mateix pla d’igualtat el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament, mitjançant un desenvolupament harmònic de tots dos drets.

D’aquesta manera, es garanteix que els pares, com a primers responsables de l’educació dels seus fills, trien el tipus d’educació i el centre educatiu on escolaritzar-los.

Es tracta de defensar i complir el Art 27.3 de la Constitució que obliga els poders públics a garantir el dret que assisteix als pares perquè els seus fills reben la formació que estiga d’acord amb les seues pròpies conviccions.

A més, ha assenyalat el PP presentarà una iniciativa perquè s’eliminen les ajudes públiques a totes aquelles associacions i entitats que recolzen o defensen el procés secessionista català després que s’haja conegut que el Consell ha adjudicat nombroses ajudes a organitzacions que donaven suport a aquests plantejaments contraris a l’estatut d’Autonomia de la Comunitat i de la Constitució.

També, el PP preguntarà sobre la contractació de persones adultes per part de la conselleria d’Economia, sobre la investigació oberta al Director General d’Urbanisme del Consell per uns presumptes contractes d’assessoria irregulars i “preguntarem sobre la situació de Ford”, perquè “ens preocupa les notícies que estan eixint, la desacceleració de l’economia, sobretot la valenciana, per la falta de gestió i per les informacions que estan eixint del Consell”.

Així, ha assenyalat que només el PP va posar en relleu que en la Llei d’Acompanyament hi ha una modificació de la llei de carreteres per a eludir la sentència del TSJCV per Port Mediterrani. “Això és greu, hi ha molta jurisprudència que sosté que li legislatiu no pot a través d’una llei eludir una sentència”.

Comissió per a investigar les ajudes a Comunicació dels Ports

El PPCV també ha proposat la creació d’una Comissió d’Investigació per a estudiar les ajudes públiques que han rebut mercantils com Comunicació dels Ports i Mas Mut, gestionades pels germans del President Ximo Puig. “Esperem que els partits del Botànic, els que feien bandera de la transparència, la recolzen i decidisquen obrir-la”.