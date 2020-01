El PPCV demana a Oltra “actuacions d’emergència” en la residència de Carlet i al INVASSAT que investigue els possibles regs en un dels departaments

Connect on Linked in

Després del temporal “es viu una situació tercermundista: corredors entollats, problemes en la calefacció, finestres amb deficiències, matalassos pels corredors i filtracions al costat de quadres de llum”

· Sol·licita que “s’habilite d’urgència un crèdit pressupostari per a escometre obres de millora en el centre per a atendre amb dignitat als 430 majors”

· “Els treballadors de bugaderia han desenvolupat el seu treball en condicions infrahumanes ja que l’aigua es filtrava per les parets en una zona que està plena de quadres elèctrics i hi havia zones entollades”

La sotssecretària regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Elena Bastidas, ha instat hui a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra a realitzar “actuacions d’emergència” en la residència de majors de Carlet i al INVASSAT a investigar els possibles riscos dels treballadors que desenvolupen la seua labor en zones com la bugaderia.

Per a això, el PP presentarà una iniciativa en Les Corts perquè aclarisquen les condicions de treball dels empleats de la residència més gran de la Comunitat que atenen 430 persones majors. A més, sol·licitarà que s’habilite d’urgència un crèdit pressupostari per a escometre obres de millora en el centre ja que “els problemes s’han agreujat després del temporal que ha assotat la Comunitat Valenciana”.

Així s’ha manifestat al costat de la portaveu del PP en la localitat de Carlet, Laura Sáez, on han denunciat les “calamitoses deficiències” d’un centre que “és el paradigma de la gestió de majors d’Oltra: fa aigües per tot costats”. En aquest sentit, han denunciat que després del temporal “la situació és insostenible en la residència, es viu una situació tercermundista: corredors entollats, problemes en la calefacció, finestres amb deficiències, matalassos pels corredors, filtracions al costat de quadres de llum…”.

En aquest sentit, ha assenyalat que durant el temporal, els treballadors de la zona de bugaderia han hagut de desenvolupar el seu treball en unes condicions “infrahumanes” ja que “l’aigua es filtrava per les parets en una zona que està plena de quadres elèctrics i hi havia zones entollades”, sense que “ningú pensara en el benestar de les persones que donaven servei en el centre”. Segons ha explicat Bastidas, “que en el segle XXI una persona haja de treballar en aquestes condicions és lamentable”.

Per part seua, la portaveu del PP en la localitat, Laura Sáez, ha explicat que “des que Mónica Oltra porta la cartera de Benestar, el centre ha perdut en qualitat assistencial” ja que “any rere any, s’ha negat a invertir i realitzar obres de millora en el centre donant-li l’esquena a 430 majors”. Així, “any trass any, el Botànic ha rebutjat les enmiedas presentades pel PP per a millorar el centre, any rere any li ha negat als majors una millor atenció”.

Per tot això, el PP, a més de les dues iniciatives plantejades, presentarà una moció a l’ajuntament de Carlet per a reclamar a la conselleria “dignitat” per als majors de la residència i una bateria d’obres de millora per a “poder atendre’ls amb el nivell que es mereixen”.