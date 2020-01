El PPCV demana al Ministeri d’Hisenda que explique quines accions emprendrà davant l’incompliment del dèficit per part de la Generalitat

Connect on Linked in

· “Puig està incomplint la Llei d’Estabilitat Pressupostària i volem saber què farà el Ministeri, si s’està cumpliento amb el pla d’ajust i si pagarà l’IVA que ens correspon”

· Denúncia que Puig “no estiga defiendiendo els interessos de la Comunitat, una comunitat que entrarà en col·lapse perquè ni compleix ni paga”

· Li demana contundència i valentia i li insta a imitar a García Page “per a reclamar a Sánchez el que li deu als valencians”

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, ha presentat aquest matí en Les Corts un escrit dirigit al Ministeri d’Hisenda, en el qual sol·licita que explique què farà davant els reiterats incompliments de la Generalitat de Ximo Puig de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i dels plans d’ajust després de saber que la Comunitat acumula la meitat del dèficit de tota Espanya. Així mateix, ha sol·licitat també la compareixença del President de la Generalitat, Ximo Puig, en Les Corts, perquè explique aquestes xifres.

Ortiz s’ha referit d’aquesta manera després de conéixer les dades difoses pel Ministeri sobre el dèficit de les CCAA. La Comunitat Valenciana lidera el dèficit amb 1.488 milions d’euros al novembre de 2019, la qual cosa representa el 1,29 per cent del seu Producte Interior Brut (PIB). “Tenim el lamentable honor de ser la CCAA amb més dèficit. És prou seriós com perquè Puig done la cara”, ha assenyalat.

Des del PPCV “volem saber què farà el Ministeri d’Hisenda amb els reiterats incompliments de la Llei d’Estabilitat i dels plans d’ajust i amb els diners de l’IVA que ha de vindre a la Comunitat. Això és molt greu però com passen tantes coses greus hi ha una anestèsia general”.

Eva Ortiz ha criticat que el President de la Generalitat, Ximo Puig, no estiga defiendiendo els interessos de la Comunitat Valenciana, “una Comunitat que entrarà en col·lapse perquè no compleixen i no paguen, no paguen a a els centres de discapacitat, als col·lectius socials, a proveïdors…”.

Per tot això, ha criticat que Puig “davant aquesta situació no faça res” i li ha instat a reclamar a Madrid “el que el President del Govern, Pedro Sánchez, li deu a aquesta Comunitat. El que Sánchez sí que li dóna Catalunya que li ho exigisca amb la mateixa contuendencia. Que siga valent i faça com fan companys seus com el President de Castella-la Manxa, Emiliano García Page”.

“Puig no reclama res”

“Puig no reclama res dels quals li correspon a castellonenc, alacantins i valencians, està espantat, emmordassat i acovardit, no li veiem reclamar res i la seua obligació és que arribe el que ens correspon, començant per una fianciación que va portar el PSOE”, ha assenyalat.

Des del GPP, ha afegit, “no estem disposats al fet que ens prenga el pèl, volem saber de mans del Ministeri quins documents ha notificat, què farà abans aquesta situació, què està fent la Generalitat i quins són els passos a seguir i, a més, demanem que Puig done explicacions en seu parlamentària”.

El PP ha enlletgit al President que porte 70 dies sense comparéixer i haja rebutjat les 9 peticions de compareixences del PP perquè explique els casos que afecten els seus germans, el deute condonat per l’IVF, l’entrevista amb The Guardian; “perquè explique què passa amb els objectius d’estabilitat pressupostària perquè estem inclumpliendo la llei en la seua art 26”.

“El dades són vergonyosos” ha assenyalat al mateix temps que ha indicat que el President de la Generalitat, Ximo Puig, hauria de demanar la compareixença voluntària per a explicar aquestes dades gravíssimes” però, després de 70 dies sense comparéixer i de 9 peticions fallides, “res ens diu que ho vaja a fer-ho”.

A més, el GPP reclama que el Ministeri explique si les despeses que li ha demanat a la Generalitat que retallada, “les despeses supèrflues d’assessors i chirigitos, de lloguers incontrolats a amics de torn, els forats en la televisió pública” s’han realitzat.

“És gravíssim que no exigisca 281 milions de l’IVA que són de tots els valencians, és gravíssim que incomplisca la Llei de les Comunitats Autònomes en el seu article 8”, i demana a Puig que faça com Page i “reclame uns diners que correspon a la nostra comunitat, resolga la financaición i demane l’IVA que l’Estat ens ha de retornar”.