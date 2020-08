El PPCV emplaça Puig a asseure’s amb García Page i deixar clar que el Tajo-Segura “no es toca”

Connect on Linked in

El portaveu d’Aigua del Grup Parlamentari Popular, José Císcar, ha emplaçat hui al President de la Generalitat, Ximo Puig a asseure’s amb el seu homòleg a Castella-la Manxa, Emiliano García Page i deixar clar que el Tajo-Segura “no es toca”.

J.Císcar ha assenyalat hui que “les diferències es resolen parlant i consensuant, com va fer el Consell d’Alberto Fabra amb els seus homòlegs de Castella-la Manxa i altres CC.AA en 2013 per a pactar el Memoràndum d’Entesa, que ha portat pau fins a l’arribada de García Page a la presidència de La Manxa Pedro Sánchez al Govern d’Espanya”.

Císcar s’ha referit d’aquesta manera a la decisió del Govern de Castella-la Manxa, de recórrer el transvasament de 38 hectòmetres cúbics aprovat aquest passat dilluns, al mateix temps que continuarà treballant amb el Ministeri de Transició Ecològica per a derogar el ‘Memoràndum d’Entesa sobre el Transvasament Tajo-Segura’.

El portaveu d’Aigua del Grup Parlamentari Popular, José Císcar, ha lamentat hui que el President de la Generalitat, Ximo Puig “calle i baixe el cap” després de l’últim atac del seu homòleg a Castella-la Manxa, Emiliano García Page al transvasament Tajo-Segura i li ha exigit una “resposta ferma, inequívoca i contundent” a la seua continuïtat.

Davant aquesta situació, el PPCV ha assenyalat que si Puig no actua “es convertirà en col·laborador necessari del President del Govern, Pet Sánchez i de García Page, per a posar punt i final al transvasament, la qual cosa significaria posar data de caducitat al futur del camp valencià”.

Císcar ha lamentat que “després de l’afront d’ahir, no hàgem sentit al President dels valencians defensar el futur dels 110.000 famílies i dels 80.000 regants que viuen del transvasament” i ha assenyalat que Puig “li està deixant el camí lliure a García Page i a Sánchez per a dur a terme el seu projecte de tancar-li l’aixeta a Alacant”.

Així, el portaveu popular ha recordat que la recent crisi originada per la pandèmia de la COVID19 “ha posat de manifest l’important que és comptar amb un sector primari potent que garantisca el proveïment d’aliments”. Això significa que l’agricultura en els territoris regats pel transvasament ha sigut “determinant” durant aquesta conjuntura de manera que “acabar amb el Memoràndum com pretén La Manxa i com evita barallar Puig, suposa acabar amb aqueixa agricultura i amb molts llocs de treball, alguna cosa que Espanya no es pot permetre”.

En aquest sentit, ha recordat que el regadiu del transvasament genera més de 110.000 llocs de treball directes en l’espai beneficiat per les aigües del transvasament; 80.000 regants beneficiaris -integrats en 61 Comunitats de Regants- i les seues famílies. Amb els cabals del transvasament es proveeix a 35 municipis de la província d’Alacant i, entre ells, els quatre amb major població: Alacant, Elx, Torrevieja i Orihuela. A més, la superfície agrària regada amb els cabals el 61,65% del regadiu de la província de alicante.

José Císcar ha posat en relleu que el transvasament Tajo-Segura “no lleva aigua a ningú, com pretenen alguns. L’aigua que es transvasa és només l’excedentària de la conca d’origen, és a dir, la que no és necessària per a cobrir les demandes del Tajo, incloses les mediambientals, que són sempre prioritàries”.