El PPCV insta a Puig a adoptar decisions en Fira València en lloc de “deixar-la morir”

El portaveu d’Indústria, Felipe Carrasco, demana deixar-se de “batalles polítiques entre consellers” i repensar el model de Fira pospandemia

El PP presenta en Corts una proposició no de llei perquè la Fira València capte fons europeus i reforce la seua competitivitat en qüestions com a eficiència energètica o digitalització

El Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), ha instat a Ximo Puig a adoptar decisions en Fira València en lloc de “deixar-la morir”. Així ho ha assenyalat Felipe Carrasco, portaveu d’indústria del PP en Les Corts, qui ha anunciat la presentació e una proposta en Les Corts per a “sumar i aportar solucions”.

“Puig ha abandonat a la seua sort a Fira València i es dedica simplement a contemplar, des de la seua torre d’ivori del Palau de la Generalitat, com es barallen entre sí els consellers d’Hisenda, Vicent Soler del PSPV, i el d’Economia, Rafa Climent de Compromís, per veure a qui li toca posar diners per a salvar puntualment la situació de tresoreria de Fira València”.

Carrasco ha indicat que “en aquests moments ningú s’acorda que la Fira està escapçada, sense president, perquè cap empresari es va atrevir a liderar aquest projecte que és bandera econòmica de València i la Comunitat. El Botànic ha abandonat la Fira de València per la seua ineficàcia en la gestió i per les guerres polítiques del propi govern valencià que han vingut impedint una solució en la part patrimonial, que segueix sense arreglar-se, i en la part financera, que estem veient aquests dies que tampoc troben solució”.

Felipe Carrasco ha assenyalat que “arribats a aquest punt límit, ara hauria de ser el moment per a pensar en quin és el millor model de Fira per a la situació *postpandemia, quina és la seua agenda econòmica i quin l’estratègia a seguir”.

“El focus -ha continuat Carrasco- hauria de posar-se en la competitivitat de la Fira. En això haurien d’estar treballant com estan fent altres països com França o Itàlia que ha dotat d’un instrument de 400 milions d’euros per a rescatar a les seues organitzacions firals. O Escòcia, que acaba d’atorgar 120 milions d’euros per a rescatar no sols a les seues fires sinó també a sectors de proveïdors de serveis com són els muntadors d’estands, agències de viatges, dissenyadors…”.

Felipe ha indicat que “per contra, ací veiem que el conseller d’Economia està desaparegut, sense agenda. Per això el PP ha registrat aquesta setmana en Les Corts la petició de compareixença urgent del conseller sobre aquest tema i el dilluns presentarem una proposició no de llei perquè la Fira puga captar fons europeus a través del govern valencià i reforce la seua competitivitat en qüestions com a eficiència energètica o en digitalització, una cosa clau i fonamental per al futur de l’organització firal”.

Finalment, Felipe Carrasco ha indicat que “estem molt preocupats per Fira València. Des del PP volem aportar iniciatives que faciliten una solució i permetre la viabilitat de la Fira. No entrarem en el fang polític del govern valencià ni en baralles inútils. Entre ells mateixos no són capaços de buscar solucions i per això el PP s’alinearà amb totes aquelles solucions que aporten competitivitat al qual és el nostre vaixell almirall econòmic juntament amb el Port de València que també pateix les guerres del PSPV amb Compromís”.