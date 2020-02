El PPCV presenta un “pla de xoc” per a salvar l’agricultura valenciana

Connect on Linked in

“L’any passat més de 2.225 hectàrees del camp valencià han sigut abandonades davant la deixadesa de Puig”

· Barrachina denuncia que la conselleria d’Agricultura és una “conselleria fallida” per la seua falta de compromís i d’execució que a penes va arribar al 35%, la majoria destinat a personal

· Elisa Díaz adverteix la Comunitat està 3 punts per davall del nivell nacional i 11 de l’europeu en la gestió dels Plans de Desenvolupament Rural

· “Els nostres agricultors se senten estafats pel Consell, Puig els va prometre 8 milions per a pal·liar els 300 milions de perdudes de l’última campanya citrícola, però mai van arribar”

El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Popular (GPP), Miguel Barrachina i la portaveu de Medi Ambient del GPP, Elisa Díaz, han presentat hui una bateria de propostes com a “pla de xoc” per a salvar l’agricultura valenciana davant la “deixadesa” de Ximo Puig. “És necessari que el Consell desperte proque els agricultors, en el seu pitjor moment, necessiten un Govern en actiu que els defense”.

Barrachina i Elisa Díaz s’han expressat en aquests termes durant la roda de premsa oferida hui on han denunciat que sota la inacció del Consell, “només l’any passat més de 2.225 hectàrees del camp valencià han sigut abandonades,vivim una situació dramàtica, som el sector agrícola d’Espanya amb menor relleu generacional, amb una mitjana de 64 anys, una realdiad que afecta de ple a la despoblació de mostre entorn”.

Per això el PP ha presentat una bateria de mesures per a instar a la conselleria a executar les ajudes i inversions que encara queden pendents; per a donar-li seguretat al sector; compensar la labor que desenvolupen per a frenar el canvi climàtic i per a prorrogar les línies d’ajuda que afecten l’agricultura ecològica, zones limítrofes o cultiu de l’arròs, entre altres.

Per al PPCV, la conselleria d’Agricultura dirigida per Mireia Mollà, és una “conselleria fallida” per la falta de compromís, la falta d’execució i la falta d’interés. “Les dades –ha afegit— revelen una passivitat manifesta ja que demostren que el Botànic sol va pagar del pressupostat un 74% dels previst, i la conselleria d’Agricultura a penes va arribar al 35%, la majoria destinat a pagar despeses de personal”.

A més, ha criticat, “per a enguany pugen un 31% en despesa de personal mentre experimenten un descens de 6 milions d’euros en ajudes”.

Per a Barrachina “el que més destaca del pressupost de Mollà és el 0% en l’execució d’ajudes a la inversió, a la millora de la producció, a la pesca, ajudes per a ajudar els agricultors a frenar el canvi climàtic…”.

“Els nostres agricultors se senten estafats pel Consell, Puig els va prometre 8 milions d’euros per a pal·liar els 300 milions de perdudes de l’última campanya citrícola, però mai van arribar”, ha denunciat Barrachina al mateix temps que ha assenyalat que amb l’aprovació del transvasament Tajo-Segura era el doble de l’autoritzada perquè “no arribe ni una gota als regants alacantins i murcians”.

Així, ha assenyalat que aquesta situació “és una estafa” i davant aquesta realitat, “els agricultors senten que el Govern els ha abandonat, tant és així que ha exclòs el 93% dels agricultors de la Vega Baixa de les ajudes de la DANA”.

Per part seua, la portaveu de Medi Ambient del PPCV, Elisa Díaz, ha assenyalat que els agricultors, “han de ser reconeguts tant per la seua situació com pel seu treball, són els primers ecologistes i són els que més lluiten contra la despoblació davant la deixadesa del Consell”.

Una de les mesures va encaminada a compensar les ajudes destinades a reduir a les emissions de CO₂, i, en aquest sentit, ha explicat que “els cítrics que hi ha plantats en la Comunitat compensen tot el CO₂ generat pel trànsit viari, només per això, hauria de compensar-se”.

A més, quant als Plans de Desenvolupament Rural (PDR), Elisa Díaz ha criticat que “ens està passant igual que amb la PAC, que anàvem per darrere en la Comunitat Valenciana”. Així, ha revelat que actualment la Comunitat està 3 punts per davall del nivell nacional i 11 per davall de l’europeu en la gestió d’ajudes al sector agrícola” ja que queden per executar més de 305 milions.

En aquesta línia, el PPCV ha presentat un conjunt d’iniciatives instat a la conselleria a prorrogar o tornar a publicar ajudes per al manteniment sostenible de cultius permanents en zones vulnerables, per a l’agricultura ecològica, tant en la línia de canvi a pràctiques i mètodes d’agricultura ecològica com la línia de manteniment, per a la conservació i millora de races autòctones, la protecció del cultiu sostenible de l’arròs, ajudes per a zones amb limitacions naturals com una de les mesures per a pal·liar la despoblació.