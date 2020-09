El PPCV presenta una iniciativa en Les Corts en defensa de la Constitució, la separació de poders i el Rei

Connect on Linked in

“El Rei és una figura de l’Estat, que ha de ser protegida pel Govern i no estomacada pel President i els seus ministres”, afirma Eva Ortiz

· Pide la dimissió d’Enric Morera per les seues paraules després de la inhabilitació de Torra. “És reincident i sempre dóna ales a l’independentisme català”

· Sobre pressupostos. “El PPCV té la mà tendida però no podem arribar a acords si no ens asseiem. Que Puig pose dia, lloc i hora”

La portaveu adjunta del Grup Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciat que el seu grup ha presentat hui una iniciativa parlamentària (Proposició no de Llei), “en defensa de la Constitució Espanyola, de la igualtat dels espanyols, de la monarquia parlamentària, la separació de poders i de respecte a totes les institucions de l’Estat encapçalades pel Rei”.

“És una vergonya el que va succeir el divendres –amb la prohibició al Rei que viatjara a Catalunya-, amb la asboluta parsimònia i falta de respecte a la Constitució per part del Govern, encapçalat pel seu President, Pedro Sánchez”, ha manifestat. La dirigent popular ha indicat que des del PPCV condemnen “qualsevol de les declaracions dels ministres que han anat en contra de la figura del Rei” i ha qualificat de “vergonya” qualsevol insinuació que el Rei, “només amb anar a Catalunya, que és territori espanyol, puga ser responsable de possibles altercats, perquè no ho és. El Rei és una figura de l’Estat, que ha de ser protegida pel Govern i no estomacada pel President del Govern i els seus ministres”.

Eva Ortiz ha assenyalat que el PP “seguirà en la defensa de la Constitució Espanyola” i ha assenyalat que troba a faltar que Puig no haja fet declaracions “com sí han fet altres presidents com Lambán en defensar la monarquia parlamentària i la Constitució”.

D’altra banda, la diputada ha demanat la dimissió del President de les Corts, Enric Morera, després de les seues declaracions ahir després de la inhabilitació de Quim Torra. “És reiterada la falta de respecte a les sentències judicials. Ho ha fet en altres ocasions també”, ha indicat. Així, Eva Ortiz ha recordat a Morera que “no és President de les Corts una estona al dia, ho és sempre, i és la segona autoritat de la Comunitat Valenciana tot el temps”.

“Demanem la seua dimissió perquè és reincident i perquè sempre dóna ales a l’independentisme català, sempre dóna ales a qui no compleix la Llei i dóna ales a qui s’ix de l’imperi de la Llei”. La portaveu adjunta ha manifestat que “algú que mostra aqueix tipus d’actituds no pot continuar sent President de les Corts”.

Finalment, Eva Ortiz s’ha pronunciat sobre els pressupostos. “Des d’abril li hem dit a Puig que en el PPCV estem oberts al diàleg. Isabel Bonig va parlar d’uns pressupostos en el marc d’unitat i diàleg, signem el Pacte per la Reconstrucció i li reiterem a Puig que diga “lloc, dia i hora”. “El PPCV té la mà tendida però no podem arribar a acords si no ens asseiem”, ha manifestat. “En la Diputació d’Alacant, on governa el PPCV, hi ha converses des de fa temps, que acaben sent productives i en les quals s’arriba a acords” i s’ha preguntat “si el PSPV és diferent en uns llocs i en uns altres”.