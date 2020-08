El PPCV proposa un pla de xoc per a la Dependència i reclama al Govern informació sobre les residencia després de la “apagada” informativa d’Oltra

Connect on Linked in

El PPCV presenta dos escrits al Ministre de Sanitat i de Política Social, Illa i Iglesias, perquè faciliten les dades sobre residències que Oltra porta mesos negant

·Amb Oltra la despesa per dependent ha caigut 800 euros (11,3%) i només en 2020 més de 2.900 valencians han mort esperant l’ajuda per a la dependència

·Proposa incrementar el personal per a tramitar la dependència, revertir les retallades, frenar els temps d’espera i professionalitzar l’atenció

·Exigeix a Puig “menys xerrameca i més acció. Si vol fer costat als ajuntaments valencians que ordene als seus diputats no donar suport a la cessió del superàvit”

La sotssecretària regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas ha advertit hui que la Comunitat Valenciana viu una “alerta social” i ha proposat un Pla de Xoc en matèria de Dependència al mateix temps que ha enviat al Govern d’Espanya dos escrits per a poder accedir a la informació relacionada amb el COVID i les residències valenciana davant la “apagada informativa d’Oltra”.

Així, Bastidas ha assenyalat que la vicepresidenta “ha empobrit” l’atenció social dels valencians, cada vegada hi ha més dependents en llista d’espera, més valencians en risc de pobresa extrema i som una de les CC.AA amb més nombre de dependents morts en espera d’una prestació.

En aquesta línia, ha explicat que segons les dades del Imserso i de l’Associació de Directors i Gerents en Serveis Socials, en els últims anys la despesa per dependent en la Comunitat ha caigut 800 euros, la qual cosa suposa una reducció de 11,2% per persona mentre que en el que va d’any més de 2.900 valencians han mort abans de rebre l’ajuda per a la dependència. “Som la tercera comunitat autònoma on més gent mor a l’espera de la dependència, en els últims anys quasi 11.000. Què més ha de passar perquè Oltra isca de la seua autocomplaença i desembosse la dependència en la Comunitat Valenciana?”, s’ha preguntat.

Pla de Xoc

En aquest context el PPCV ha plantejat un Pla de Xoc immediat que passa per incrementar el personal que ha de tramitar la dependència per a desembossar el sistema “en lloc d’invertir en més assessors i alts càrrecs”; revertir les retallades i blindar els terminis de resolució perquè el temps d’espera són ja 536 dies, 110 dies més que la mitjana nacional. A més cal flexibilitzar els procediments i crear una borsa de treball de professionals que puga posar fi a la precarietat assistencial en la Comunitat i impulsar la teleassistència.

Revertir les retallades en la Renda valenciana d’Inclusió

Així mateix, el PPCV ha proposat que es revertisca l’ordre que retallava 835 de mitjana per valencià en la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) ja que agafa com a base de càlcul el salari mínim interprofessional de 2019. Per això, des del PPCV “proposem que s’opte per l’actualització al SMI de 2020. No podem castigar els valencians quan més ho necessiten”

“Apel·le a IIla i Pablo Iglesias perquè ens faciliten les dades que ens nega Oltra”

La sotssecretària regional del PPCV ha enlletgit al President de la Generalitat, Ximo Puig que ahir compareguera per a parlar de residències i ocultara que hi ha un brot d’11 persones “que sapiem” en una residència de Moncada. “De nou ens enganyen i ens oculten informació”.

Així, ha assenyalat que per al Consell “les dades de les residències són un tema tabú” al mateix temps que ha assenyalat que el PP porta 20 dies reclamat un protocol d’actuació en les residències especial per a les vacances que contemple la realització de PCR per a tot el personal que sale i que es reincorpora. “No volem pensar que aqueixa falta de protocol o la falta d’instruccions clares sobre el que han de fer les residències durant aquesta ápoca de l’any ha motivat aquest brot”.

Bastidas ha advertit que no pot ser que la vicepresidenta porte mesos negant-se a donar la informació sobre les residències a l’oposició, “ens sembla sospitós”, i ha recordat que el PPCV ha hagut de recórrer al Síndic de Greuges perquè Oltra acabe amb aquest “silenci”.

Davant aquesta situació, el PPCV ha anunciat que ha enviat dos escrits al Ministre de Sanitat, Salvador Illa i al vicepresident Social, Pablo Iglesias, perquè facilite al PP la informació que Oltra nega des de fa mesos. El sistema d’informació que va marcar com a obligatori a través de l’Ordre SND/275/2020 de 23 de març, obligava les Comunitats Autònomes a subministrar les dades relacionades amb l’evolució de l’epidèmia en les residències. Per aquest motiu, el Govern d’Espanya té la informació de la qual parlem perquè Oltra estava obligada a facilitar-la.

Volem saber el nombre de contagis, morts i si existien protocols que garbellaven a l’hora d’enviar a residents a l’Hospital perquè existeix una denúncia formulada per la patronal de les residències espanyoles Ceps en la qual es recull que es podrien haver fet garbellats en la Comunitat. “Volem saber quins protocols es van seguir en les residències i poder actuar, diagnosticar i radiografiar la situació davant els eventuals rebrots”.

Superàvit dels ajuntaments

En un altre ordre de coses i respecte a l’acord entre el Ministeri d’Hisenda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per a l’alliberament dels romanents i l’ús del superàvit, Bastidas ha assenyalat que “apel·lar a la confiança com ha fet Puig hui no és suficient. D’un President esperem alguna cosa més que fe, exigim actuacions i reaccions. Volem menys xerrameca i més acció i, si de veritat vol defensar als ajuntaments valencians, que emplace als seus diputats socialistes que no donen suport al conveni subscrit”.