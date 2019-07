El PPCV reclama a Educació que admeta de forma immediata als centenars de xiquets que es van quedar en llista d’espera per “la politització” de la ràtio escolar

Connect on Linked in

Gascó: “La conselleria d’Educació està intervinguda pels tribunals després de les reiterades vulneracions dels drets fonamentals de famílies i alumnes”



Titlla de “sospitós” que la baixada de ràtio només afecte els centres assenyalats per Marzà i “no seguisca un criteri acadèmic, ordenat i lògic, sinó un ideològic propi de repúbliques bananeres”



La portaveu d’Educació del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Beatriz Gascó ha reclamat hui al conseller d’Educació Vicent Marzà, que admeta de forma immediata als centenars d’alumnes que es van quedar en llista d’espera en el curs 2018-2019 i 2019-2020 per la “politització de ràtio escolar”, una imposició que ha sigut tombada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Gascó s’ha referit d’aquesta manera a la decisió de TSJCV de suspendre de forma cautelar la reducció de les places de primer d’Infantil en nombroses localitats de la Comunitat Valenciana en considerar que limita la llibertat d’elecció, un nova “targeta roja” de la Justícia al model que vol imposar la conselleria.

“Marzà hauria de traslladar la seu de la conselleria al TSJCV” ha assenyalat Gascó ja que “la Justícia s’ha fet càrrec de l’educació valenciana, la conselleria d’Educació està intervinguda pels tribunals després de les reiterades vulneracions dels drets fonamentals de famílies i alumnes”. En total, ha afegit, sumen ja més de 40 sentències contràries a les decisions adoptades pel Consell que estan condicionant el futur dels alumnes valencians.

Per tot això, el PPCV ha instat al conseller a “esmenar” el greu error comés per una qüestió ideològica i complisca “sense miraments” la mesura cautelar i vaja “un pas més enllà” admetent als menors que l’any passat també es van quedar fora pel seu “sectarisme”.

Per a la també responsable d’educació del PPCV és molt “sospitós” que la norma d’Educació per a baixar la ràtio només afecte els centres “assenyalats per Marzà, i no seguisca un criteri acadèmic, ordenat i lògic, sinó un ideològic més propi de repúbliques bananeres”.

“Aquesta situació fa por, perquè Marzà està fent una selecció minuciosa dels alumnes que poden anar a un centre o a un altre i és la Justícia la que li està recordant que estem en el segle XXI i que les imposicions ideològiques són pròpies del passat”, ha denunciat.