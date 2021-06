El PPCV se suma a la reivindicació de les residències de majors perquè es flexibilitzen les restriccions i “compartisquen més moments i abraçades”

Connect on Linked in

Elena Bastidas acusa a Oltra de “tornar a donar l’esquena als més majors en un joc polític per a passar-li la responsabilitat a Sanitat mentre molts viuen un hivern emocional”

“No pot seguir d’esquena, cada minut compta, cada setmana compta, cada abraçada compta, però més quan parlem d’homes i dones d’edat avançada”

La sotssecretària regional del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV); Elena Bastidas, ha anunciat que el partit “se suma a la justa reivindicació dels nostres majors i els seus familiars perquè es flexibilitzen les restriccions i puguen compartir més moments i abraçades”.

Bastidas ha volgut fer seua la petició de l’Associació Empresarial de Residències i Serveis d’Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE) de reprendre els contactes físics entre residents i familiars i ha criticat la postura de la vicepresidenta social, Mónica Oltra d’esperar i no fer cap pas.

Així, ha denunciat que els majors valencians, “mai han sigut una prioritat per a Oltra, la seua única prioritat és ella mateixa tal com ha demostrat des de l’inici de la pandèmia”. En aquest context, li ha advertit que “cada minut compta, cada setmana compta, cada abraçada compta, però més quan parlem d’homes i dones d’edat avançada”.

Bastidas ha assenyalat que els professionals que treballen i estan tots els dies en les residències atesos els nostres majors són els qui “han donat la veu d’alarma i han llançat la petició”. Ells ja han plantejat que “la situació actual, amb la vacunació feta a residents i treballadors, ho permet, sempre respectant el control que marquen les institucions sanitàries”.

No obstant això, Mónica Oltra “torna a donar-li l’esquena als més majors en un joc polític per a passar-li la responsabilitat a Sanitat, i mentrestant, els nostres majors continuen vivint un hivern emocional. Han de ser nostres majors, una altra vegada, els últims en tot per a Oltra?”. La portaveu de Política Social de les Corts ha afegit que “quan vol, per al que li interessa, bé sap marcar distàncies i posicionar-se”.

“Oltra no pot negar-los un minut més el contacte i l’afecte tan essencial per a la seua salut. No és un capritx”, ha assenyalat. “Potser pensa que ella és més responsable, que vol més als majors que els seus propis familiars que sens dubte farien un ús prudent de flexibilitzar-se les restriccions?”.

Bastidas ha recordat que “la història es repeteix” perquè “quan va haver d’actuar no va actuar amb diligència i, ara, amb aquesta decisió també segueix, com sempre, llavant-se les mans perquè la seua prioritat és ella mateixa”.

Així mateix, ha assenyalat que la societat valenciana ha demostrat paciència i responsabilitat pel que li ha reclamat “una resposta amb sentit comú i sensibilitat concorde a la situació” ja que “les conseqüències per a la salut mental dels nostres majors també ha de ser eix de les seues decisions”.