El Pregó inicia la Setmana Santa d’Alboraia 2019

Alboraia va arrancar el passat dia 6 d’abril la Setmana Santa 2019 amb el tradicional Pregó, que va tindre lloc a l’Auditori Municipal. En aquesta ocasió, l’acte va ser conduït pel pregoner d’enguany, Ignasi Llópez Sorolla, que va voler ressaltar la importància d’aquesta festivitat al municipi, i va convidar als i les assistents a celebrar la Setmana Santa.

Així mateix, durant l’acte es va fer lliurament a Ignasi Llópez Sorolla d’una placa que li certifica com a pregoner de 2019, així com d’una orla commemorativa per ser Alboraia sede Diocesana l’any 2017, orla que també es va entregar al cura d’Alboraia, José Vicente Olmos, i a l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría.

L’acte va comptar amb la presència de la Junta Local Germandats i Corporacions de Setmana Santa d’Alboraia, així com la de l’alcalde de la localitat i integrants de la Corporació Municipal.

Després del Pregó, l’esdeveniment va finalitzar amb l’actuació de l’octet de corda de la Societat Musical d’Alboraia, seguida d’un vi d’honor.