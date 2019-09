El premi Colección Cañada Blanch 2019 reflexiona sobre la temporalitat de l’art en La Nau

Connect on Linked in

Tempus quietare és el nom de l’exposició que reuneix les obres presentades al premi Colección Cañada Blanch 2019. La mostra s’inaugurarà el proper 26 de setembre al Centre Cultural la Nau de la Universitat de València (sala Estudi General), a les 19 hores. Amb aquest títol, Ricard Silvestre, comissari de la sisena edició, reflexiona sobre la temporalitat i la intemporalitat de l’art i la importància de la percepció d’aquest i la serenitat de la seua contemplació. Es converteix així en una crítica dissimulada de l’era digital i de la multitasca, la conseqüència més directa de la qual és “un vagabundeig intel·lectual” i una “digitalització hiperexcitant” amb la creació d’espectadors “absents, fugaços i sense mirada”, així com “la confecció sistemàtica d’un temps sense contemplació”, segons afirma el comissari.

En paraules de Silvestre, l’art “no es basa solament en el fet de rebre imatges”, per això crea aquest espai en què s’assenta una col·lecció en la qual es pot debatre sobre “els símptomes del nostre temps”, però també gaudir de la creació artística contemporània. L’exposició reivindica la necessitat d’una voluntat contemplativa per part de l’espectador. Es tracta de perseguir l’experiència estètica en un temps de quietud i assossec en què el públic utilitze tots els sentits i connecte amb el seu bagatge amb l’obra presentada.

L’exposició participen dihuit galeries de la Comunitat Valenciana: Galería Thema, La Mercería, Plàstic Murs, Aural Galería, Galeria Vangar, Espai Tàctel, Alba Cabrera Art Contemporani, Espaivisor, Shiras Galería, Luis Adelantado, The Blink Project, SET Espai d’Art, Galería Punto, Cànem Galeria, Rosa Santos, Galería Cuatro, Isabel Bilbao Galería de Arte i Galeria Benlliure. Cadascuna ha presentat obres pictòriques, escultòriques, fotogràfiques o audiovisuals que estaran exposades fins al proper 27 d’octubre al centre cultural de la Universitat de València.

L’exposició que es fa amb motiu d’aquest premi l’ha organitzada la Fundación Cañada Blanch, el Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València i l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LaVac) en col·laboració de la Universitat Politècnica de València.

El premi Colección Cañada Blanch

El premi de la Colección Cañada Blanch es donarà a una de les obres de l’exposició. El guardó està dotat de set mil euros i l’obra elegida passarà a formar part de la col·lecció de la Fundación Cañada Blanch.

Un jurat compost per representants de la cultura, així com de les entitats organitzadores seran els encarregats de prendre aquesta decisió.

Aquest premi és la mostra un any més d’un ferm compromís amb el futur de la promoció artística, la dinamització de l’art contemporani i el pensament crític per part de Fundación Cañada Blanch, la Universitat de València i LaVac. Així mateix, el guardó s’ha consolidat com una aposta única per les galeries de la Comunitat Valenciana i els seus artistes.