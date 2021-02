El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, es reunix amb els alcaldes i alcaldesses de La Ribera per a conéixer les necessitats dels seus municipis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de la Diputació parla per videoconferència amb els responsables locals per a donar-los suport en la gestió de la pandèmia i explicar detalls del pressupost i ajudes com les del Pla Resistir

Els responsables dels municipis de La Ribera Alta i La Ribera Baixa agraïxen esta nova ronda de trobades en línia per a resoldre els seus dubtes i agilitar la resposta de la Diputació a les seues sol·licituds

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, s’ha reunit este dimarts per videoconferència amb els alcaldes i alcaldesses de la Ribera Alta i La Ribera Baixa per a conéixer les necessitats dels municipis de les dos comarques. En esta ocasió, a més d’ajudar a coordinar la gestió de la pandèmia i explicar les inversions previstes en els plans de la corporació, com va succeir entre abril i maig, el president Gaspar ha inclòs entre els temes a tractar l’assistència tècnica en els municipis i la gestió de les ajudes del Pla Resistir de la Generalitat, en el qual la Diputació participa amb 17 milions d’euros.



La gestió del Pla Resistir, en el qual la Diputació supervisarà la tramitació de les ajudes en els municipis de menys de 5.000 habitants per a agilitar el procés, ha centrat bona part de la reunió. Este programa, que ha comptat amb la implicació de les institucions municipals, provincials i autonòmica, pretén contribuir al fet que les pimes i autònoms, especialment afectats per la crisi de la COVID-19, puguen fer front a les conseqüències de la pandèmia.

Els alcaldes i alcaldesses de La Ribera han coincidit a l’hora d’agrair al màxim responsable provincial esta nova ronda de reunions en línia per a abordar de prop la situació de cada municipi i posar a la disposició dels mateixos els recursos de la Diputació, amb la finalitat d’oferir la millor resposta possible davant els problemes i necessitats dels ajuntaments. Durant la trobada s’han abordat també possibles fórmules per a resoldre de quina manera es pot realitzar el servei d’assistència tècnica després de la sentència en contra de la contractació de professionals autònoms.



Pandèmia i inversions

Quant a la gestió de la pandèmia, el president de la Diputació ha traslladat als responsables locals que la prioritat de la institució és garantir la liquiditat dels municipis, a fi de poder realitzar les inversions necessàries en resposta a les conseqüències del Coronavirus o en qualsevol altre àmbit. La corporació provincial, en paral·lel, continuarà fent costat als municipis en el dia a dia d’esta crisi sanitària amb accions com el recent enviament de mascaretes als consistoris.



Toni Gaspar ha aprofitat la reunió per a explicar als alcaldes i alcaldesses el pressupost de 2021 i les diferents línies d’ajudes a les quals podran acollir-se, tractant de resoldre qualsevol dubte. Entre les ajudes es troben les del Fons de Cooperació Municipal, en el qual la Diputació participa al costat del Consell aportant prop de 7,5 milions d’euros per a les dos comarques, i el Pla d’Inversions 2020-21 que té assignats 19,4 milions d’euros per als 35 municipis i l’entitat local menor de La Ribera Alta, i 7,8 milions d’euros per als 12 municipis i les dos entitats locals menors de La Ribera Baixa.