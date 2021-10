El Convent de Santa Clara a Xàtiva albergarà la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana

Print This Post

En el transcurs de l’acte, en el qual també ha participat el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, Ximo Puig ha assenyalat que el conveni és resultat del treball conjunt de la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura, la Diputació de València i l’Ajuntament de Xàtiva, i contribuirà al fet que les pròximes generacions puguen conéixer el que va suposar per a la recuperació de la nostra cultura.

En concret, el Real Monestir albergarà la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana i el Centre Raimon d’Activitats Culturals, que constituirà un espai viu” on conéixer el llegat de l’obra artística de Raimon, estimular la cultura i l’art, així com per a donar un nou ús a les instal·lacions pertanyents al gòtic valencià.

Cal destacar que les obres de rehabilitació tindran un cost estimat de 8,9 milions d’euros, dels quals 3.043.285 euros seran aportats per la Generalitat entre 2021 i 2025, tal com contempla el conveni signat aquest divendres, i la resta de l’actuació serà finançada per l’Ajuntament de Xàtiva, sense perjudici de la participació d’altres administracions públiques.