El president de la Generalitat s’ha pronunciat sobre el nou model de finançament

Puig s’ha reunit amb la ministra d’Hisenda en funcions per abordar aquest tema.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s’ha reunit amb la ministra d’Hisenda en funcions María Jesús Montero per parlar sobre el nou model de finançament que Puig vol portar endavant.

Puig ha destacat a la reunió el compromís del Govern d’Espanya en la cerca d’un nou model de finançament “que done seguretat a l’estat de benestar” i ha assegurat que la Comunitat Valenciana compte “des del primer minut” amb la implicació de la ministra d’Hisenda.

Per altra banda, el president ha parlat també sobre els pressupostos així mateix que la “voluntat inequívoca” del Consell és la d’aprovar els pressupostos autonòmics per a 2020 malgrat la presència “de certes circumstàncies” que generen dificultat, com l’existència d’un Govern central en funcions i d’uns Pressupostos Generals de l’Estat prorrogats.

Per part seua, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que el debat entorn de la reforma del sistema de finançament autonòmic s’abordarà “com una de les principals iniciatives” del Govern d’Espanya després de les eleccions, i ha considerat que aquest és “un dels temes més importants que el país enfrontarà” perquè implica finançar “elements fonamentals per al dia a dia dels ciutadans”.