El president de la Generalitat Valenciana rep als guardonats i guardonades dels Premis Nacionals.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han repartit els guardons en l’àmbit d’Innovació, Disseny, Còmic i il·lustració.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebut a les persones guardonades amb els Premis Nacionals d’Innovació, Disseny, Còmic i Il·lustració 2019, totes elles valencianes.

El Ministeri de Cultura i Esport ha reconegut a Laura Ballester, Cristina Durán i Miguel Ángel Giner amb el Premi Nacional de Còmic 2019 per la seua obra gràfica ‘El dia 3’, que compta la lluita de les víctimes de l’accident de metre de València de 2006, el Premi Nacional d’Il·lustració ha estat per a Paco Giménez per la seua trajectòria professional amb més de 40 anys.

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats també ha atorgat a Marisa Gallén el Premi Nacional de Disseny en la categoria ‘Professionals’. Gallén és a més presidenta de l’Associació València Capital del Disseny, que ha impulsat i reeixit que la ciutat obtinga aquest reconeixement per a 2022.

El Premi Nacional de Disseny 2019 en la categoria ‘Empreses’ ha recaigut en l’empresa de mobiliari Point, representada per Francisco Pons en l’acte, que ha vist així guardonada la seua estratègia empresarial, molt orientada cap a la innovació i la internacionalització i amb una filosofia de consum responsable i reducció de l’impacte ambiental i l’empresa Porcelanosa Grup ha sigut premiada en la modalitat ‘Gran Empresa’ gràcies a la seua aportació en innovació, qualitat i disseny i al seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.