El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que esta setmana sol·licitarà que tota la Comunitat Valenciana passe a la fase 2 a partir de l’1 de juny.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que aquesta setmana vinent la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública presentarà la documentació per a sol·licitar que el conjunt de la Comunitat Valenciana passe a la fase 2 a partir de l’1 de juny.

Puig ha marcat quin seria l’itinerari bo que desemboque en la recuperació social i econòmica.

Puig ha manifestat que”quan les famílies i les empreses trauen la calculadora per a veure com afrontaran el mes, no seria ètic que ningú traguera la calculadora per a veure els rèdits que obtindrà”, afirmant que s’ha d’actuar “guiats pel patriotisme, no pel partidisme”.

El president ha avançat, a més, que esta setmana la Generalitat publicarà les dades per municipis de l’extensió de la pandèmia.