El President de SOS Hostaleria ha informat els diputats de VOX que presentaran recursos contra el Govern d’Espanya

La situació és dramàtica i insostenible, hem arribat als 4 milions d’aturats

La negligència del Botànic obligant a tancar els restaurants i hotels ha provocat una greu recessió econòmica

Els diputats nacionals de VOX Patricia Rueda, Julio Utrilla i Cristina Esteban; el President Provincial de VOX València, José María Llanos i la diputada autonòmica Ana María Cerdán, s’han reunit amb el President de SOS Hostaleria, Fidel Molina, qui els ha transmés que davant la passivitat de l’Administracions autonòmica i central: “Continuarem lluitant. Arribarem fins al final. Hem presentat recursos, però presentarem més recursos contra el Govern d’Espanya.”

Molina ha explicat als diputats de VOX que la situació és dramàtica i insostenible. Especialment per als hotels. En la majoria dels casos és inviable obrir-los. La negligència del Govern d’Espanya i més concretament del Botànic obligant a tancar els hotels i restaurants ha provocat una greu recessió econòmica. “Hem arribat als 4 milions d’aturats. En la seua majoria gent de l’hostaleria i el comerç”. El Govern està asfixiant als petits i mitjans empresaris.

Fidel Molina ha explicat als representants de VOX que SOS Hostaleria va nàixer per a donar a conéixer la dramàtica situació de l’hostaleria. Va començar a València i ara s’ha convertit en una associació nacional. “El problema és que fem molt soroll, però des del Govern no se’ns convoca. No se’ns escolta. I hem fet propostes concretes per a eixir d’aquesta crisi”. En aquest punt els diputats van traslladar a Molina que VOX porta demanant el mateix que SOS Hostaleria. No es pot obligar un empresari a tancar el seu negoci, però continuar demanant que pague els impostos, les despeses de lloguer, etcètera. El Govern ha d’ajudar i compensar als hostalers i no deixar que es continuen tancant restaurants i hotels i que els treballadors depenguen de l’estat.

Tant Molina com els diputats defensen que cal deixar treballar a la gent. Els empresaris de l’hostaleria no volen subsidis, volen que se’ls deixe treballar. Amb les mesures de seguretat sanitàries necessàries, però volen treballar i poder portar el sou a les seues cases”. Aquests governs d’esquerres estan portant al fet que la gent depenga dels subsidis. Eduquen a la gent a no esforçar-se, no invertir, no treballar i viure de l’Estat.

El President de SOS Hostaleria ha explicat que “L’Administració ens pren el pèl. Però no pararem. Una altra cosa que està fent malament és demonitzar el joc. Molts bars depenen dels ingressos del joc. No obstant això, el Govern no diu res i permet l’ONCE, la Loteria Nacional i el joc en línia. Aquests no tenen problemes I per què la resta sí? A més, a Espanya el joc està perfectament regularitzat. Juntament amb Anglaterra, som el país que més controlat i regularitzat té el joc”.

Els diputats de VOX han informat el representant de SOS Hostaleria que, encara que VOX no governa, està presentant nombroses iniciatives en el Congrés i en les Corts Valencianes per a defensar el teixit productiu i evitar que continuen tancant hotels i restaurants.