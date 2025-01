El President del Govern, amb els municipis afectats per la DANA a València

2.200 milions més per a la reconstrucció

El President del Govern d’Espanya ha mantingut hui una reunió interministerial amb els 28 alcaldes dels municipis valencians afectats per la DANA

Per a garantir-los el suport necessari en la reconstrucció i assegurar-los que el Govern estarà al seu costat el temps que faça falta, proporcionant tots els recursos humans i materials que requerisquen.

Els objectius de la reunió han sigut:

Finançament al 100% per a la reconstrucció d’infraestructures municipals: El Govern d’Espanya es farà càrrec de la reconstrucció de prop de 100 centres administratius, 45 escoles infantils, 58 biblioteques, 55 poliesportius, 40 centres de dia, 16 mercats i llonjes, entre altres, que van ser danyats per la DANA. Inicialment, la proposta era que el Govern cobrira només el 50% d’aquests costos, però ara assumirà el 100%, amb una inversió estimada de 1.700 milions d’euros.

Reconstrucció d’infraestructures d’abastiment i sanejament d’aigua: El Govern també finançarà el 100% dels costos de reconstrucció de les infraestructures d’abastiment, sanejament i depuració d’aigua als municipis afectats. Aquesta inversió s’estima en 500 milions d’euros.

A més, el President del Govern s’ha reunit amb els agents socials, patronal i sindicats per a abordar les necessitats dels treballadors i empresaris valencians afectats per la DANA.

El Govern és conscient de la magnitud i dificultat de la tasca de reconstrucció que encara queda per davant. Fins al moment, s’han mobilitzat més de 16.600 milions d’euros.

S’han tramitat més de 305.000 de les 361.000 sol·licituds d’ajudes i indemnitzacions, el que equival al 85%.

Ja s’ha abonat aproximadament la meitat de les ajudes i indemnitzacions. Entre els 1.600 milions d’euros ja pagats, s’inclouen:

Este esforç reflecteix el compromís del Govern d’Espanya per a donar suport a les comunitats afectades per la DANA, tant en la reconstrucció física com en el suport als ciutadans i treballadors.