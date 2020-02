El president Ximo Puig ha estat present a la XIII edició del Premi Avançant en Igualtat

Print This Post

“El camí cap a la igualtat és un itinerari que encara hem de recórrer amb més fortalesa” cal recordar que la bretxa salarial de gènere en la Comunitat Valenciana aconsegueix el 23% segons els últims informes ha destacat Puig.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el moviment feminista és el “més digne i decent” que “ha fet avançar més la societat” durant “els últims anys”. Per això, ha reivindicat a “aquelles dones que en un temps no tan llunyà estaven com clamant en el desert”.



Així ho ha assegurat cap del Consell, que ha assistit a l’acte de lliurament de la XIII edició del Premi Avançant en Igualtat que organitza UGT-PV, on ha sigut guardonada l’exministra Matilde Fernández. Al lliurament també ha assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.



