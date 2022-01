El president Ximo Puig visita Paiporta

Print This Post

El màxim responsable del Govern valencià ha triat Paiporta com a exemple de treball en formació i ocupació en el dia en què s’han conegut les xifres històriques d’ocupació a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat esta localitat de l’Horta Sud en la que ha sigut la primera visita institucional del màxim mandatari valencià a la localitat paiportina.

Puig ha visitat el Centre Municipal de Formació Ocupacional, coincidint amb el dia en què s’han conegut les xifres de rècord històric a la Comunitat Valenciana

Paiporta ha estat triada pel cap del Consell per fer l’anunci d’aquestes xifres històriques com a municipi que exemplifica amb dades molt positives el treball i l’esforç que s’està fent a la Comunitat Valenciana per a millorar la formació i l’ocupació de la població.

El president, ha estat acompanyat pel secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, i per la directora general d’Ocupació i Formació de Labora, Rocío Briones, i han sigut rebuts per l’equip de Govern municipal al saló de plens de l’Ajuntament, on ha signat en el llibre d’honor