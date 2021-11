El pressupost municipal de 2022 supera per primera volta els mil milions d’euros per a la recuperació postpandèmia de la ciutat

Print This Post

El pressupost municipal de 2022 supera els mil milions euros, 96 milions més que el de 2021, i es destinarà a la recuperació econòmica i social de la ciutat després de la pandèmia. L’alcalde, Joan Ribó, junt amb el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha presentat este matí els comptes municipals per al proper curs.

El màxim responsable de la ciutat ha destacat diverses inversions, en àmbits socials, d’urbanisme, vivenda i cultural. Ha posat de relleu els 60 milions d’euros corresponents als fons Next Generation i els projectes de subvencions europees. Així, un total de 53 milions d’euros es gastaran fins el 2025 per impulsar l’estratègia de València com una ciutat climàticament neutra.

Per despeses, la de personal puja en 19 milions d’euros; la corrent suma 37 milions d’euros més; la d’inversions augmenta en 31,5 milions d’euros, i la financera se n’engrossix amb altres 8,3 milions, atenent als aspectes reflectits als pressupostos.

Per la seua banda, el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha assenyalat que les aportacions de l’Estat, el creixement de l’activitat econòmica i els fons europeus Next Generation han permés este increment.

Uns pressupostos que, de cara a 2022, pretenen garantir el manteniment i la millora de la capital de la Comunitat.