El pressupost municipal per a 2022 del govern de Mislata rebrà el suport de C’s

Per sisé any consecutiu, els comptes municipals del govern socialista comptaran amb el vot favorable del portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui. Un pressupost les línies generals del qual reflecteixen un augment de la despesa en benestar social i en les partides destinades a l’impuls econòmic, així com un increment de les inversions i la congelació d’impostos

Encara que es mantenen obertes les vies de negociació amb altres grups, el pressupost municipal per al pròxim exercici ja compta amb el suport de 16 dels 21 regidors del Ple

Novament, el govern socialista de Mislata ha aconseguit un acord amb el regidor portaveu del grup Ciutadans, José María González Murgui, qui donarà el seu suport al pressupost municipal de 2022, uns comptes que ascendiran a més de 36 milions d’euros i que s’aprovaran pròximament en sessió plenària.



Segons apunta l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata comptarà per a 2022 amb uns pressupostos més socials i més justos, concordes amb la situació actual. Les nostres prioritats continuaran sent incentivar l’activitat econòmica, així com garantir el benestar social i estar al costat de les persones que més el necessiten, situant les polítiques socials de nou com a pilar fonamental dels pressupostos municipals”.

El portaveu de Ciutadans, González Murgui, ha confirmat el seu suport als pressupostos del pròxim any després de l’acceptació per part de l’equip de govern de les seues propostes i demandes basades, segons afirma, en tres eixos fonamentals, “continuar desenvolupant les accions i projectes per a una ciutat intel·ligent, promoure i mantindre ajudes encaminades per a protegir i activar el comerç de proximitat, i dur a terme accions per a la promoció de l’ocupació i la formació entre la població de la nostra ciutat”. A més, González Murgui reforça el seu suport als comptes en veure que “el govern municipal està complint amb la paraula donada, augmentant la despesa en polítiques socials i fent costat al comerç local, punts clau per a donar el nostre suport”.

Gràcies a l’eficiència econòmica dels últims anys, “l’Ajuntament de Mislata continua complint amb el compromís de reducció de deute, fet que ens permetrà autogestionar-nos i poder realitzar noves inversions, que l’any vinent s’incrementaran fins als 5,1 milions d’euros”, segons afirma la portaveu del govern Mª Luisa Martínez Mora.

El Pressupost General de 2022 s’aprovarà divendres que ve pel Ple Municipal, la qual cosa suposarà que Mislata inicie l’any ja amb un pressupost aprovat i llest per a la seua execució. Uns comptes que tindran el major percentatge de despesa corrent dels últims anys i que seran aprovades amb superàvit.